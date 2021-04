Jadwal Bola Hari Ini: Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman

Pemain Manchester City, Kevin De Bruyne bersalaman dengan rekan-rekannya usai bertanding dan mengalahkan Borussia Moenchengladbach dalam babak 16 besar Liga Champions di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, 16 Maret 2021. REUTERS/Bernadett Szabo celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Bernadett Szabo

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola liga-liga Eropa hari ini, 3 April 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan menarik dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris, Sabtu malam ini antara lain akan menghadirkan laga Leicester City vs Manchester City. Selain itu ada Chelsea vs West Brom.

Laga Arsenal vs Liverpool baru berlangsung pada Ahad malam. Sedangkan, partai Manchester United vs Brighton, yang live di Net TV, akan tersaji Senin dinihari WIB.

Liga Italia akan menyajikan pertandingan AC Milan vs Sampdoria dan Torino vs Juventus pada Sabtu malam. Sedangkan Bologna vs Inter Milan akan tayang di RCTI pada Ahad dinihari.

Liga Spanyol akan menghadirkan Real Madrid vs Eibar pada Sabtu malam, Sevilla vs Atletico Madrid pada Senin dinihari, serta Barcelona vs Valladolid pada Selasa dinihari.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 03 April 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-30)

18:30 Chelsea vs West Brom (Mola TV)

21:00 Leeds United vs Sheffield United (Net TV)

23:30 Leicester City vs Manchester City (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan ke-29)

17:30 AC Milan vs Sampdoria (Bein Sport 2)

20:00 Atalanta vs Udinese (Bein Sport 2)

20:00 Napoli vs Crotone (Bein Sport 2)

20:00 Benevento vs Parma (Bein Sport 2)

20:00 Sassuolo vs AS Roma (Bein Sport 2)

20:00 Genoa vs Fiorentina (Bein Sport 2)

20:00 Cagliari vs Verona (Bein Sport 2)

20:00 Lazio vs Spezia (Bein Sport 2)

23:00 Torino vs Juventus (Bein Sport 2).

Liga Jerman

(Pekan ke-27)

20:30 Leverkusen vs Schalke (Mola TV)

20:30 Dortmund vs Frankfurt (Mola TV)

20:30 Mainz vs Bielefeld (Mola TV)

20:30 Wolfsburg vs FC Koln (Mola TV)

20:30 Augsburg vs Hoffenheim (Mola TV)

23:30 RB Leipzig vs Bayern Munchen (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-29)

02:00 Levante vs Huesca (Bein Sport 1)

19:00 Granada vs Villarreal (Bein Sport 1)

21:15 Real Madrid vs Eibar (Bein Sport 1)

23:30 Osasuna vs Getafe (Bein Sport 1).

Liga Prancis

(Pekan ke-31)

22:00 PSG vs Lille (RCTI+)

Selanjutnya: Jadwal hari berikutnya...