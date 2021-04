Tenis: Christopher Rungkat Sambut Kehahadiran Anak Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bahagia datang dari petenis nasional Christopher Rungkat. Ia dan istrinya Monika Tri Oktaria Purba menyambut kelahiran anak pertama mereka.

Christopher mengumumkan kabar kelahiran anak pertamanya itu melalui akun Instagram pribadinya @christorungkat, Jumat malam.

"Welcome to the world baby Lucas (diimbuhi emoji bayi laki-laki) ," tulis petenis yang akrab disapa Christo itu dalam unggahan foto bersama sang istri dan buah hati mereka.

Sang buah hati yang diberi nama Lucas Benjamin Rungkat itu terlihat menggemaskan dengan balutan jubah handuk mandi warna kuning dengan diapit kedua orang tuanya.

Ucapan selamat mengalir ke kolom komentar foto yang telah mengantongi sebanyak lebih dari 1.000 like itu, di antaranya dari atlet tenis Australia kelahiran Afrika Selatan Matthew Ebden dan petenis Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi.

Christopher melepas masa lajang pada 5 Januari 2020. Dalam resepsi pernikahan yang dilakukan di Hotel DoubleTree, Jakarta, tersebut, hadir pula sejumlah petenis nasional seperti Jessy Rompies dan pasangan ganda putrinya, Beatrice Gumulya.

Pada 2019 Christopher berhasil tampil pada babak utama dua turnamen Grand Slam yakni French Open dan Wimbledon. Petenis berusia 31 tahun itu juga menyumbangkan medali emas SEA Games 2019 saat berpasangan dengan Aldila Sutjiadi pada kategori ganda campuran.