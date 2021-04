Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Chelsea dan Liverpool Menang, Man City Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-31 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 11 April 2021, menampilkan hasil: Crystal Palace vs Chelsea 1-4, Liverpool vs Aston Villa 2-1, Manchester City vs Leeds United 1-2.

Inilah hasil selengkapnya

Chelsea Kembali ke Empat Besar

Chelsea kembali ke empat besar klasemen sementara Liga Inggris setelah menang 4-1 di markas Crytal Palace. Christian Pulisic mengemas dua gol, yang dilengkapi gol Kai Havertz dan Kurt Zouma. Sedangkan tuan rumah hanya bisa membalas sekali melalui Christian Benteke.

Hasil ini membuat Thomas Tuchel jadi pelatih Chelsea kedua yang mampu menghindari kekalahan dalam enam laga tandang pertamanya di Liga Inggris. Ia sekaligus membawa The Blues naik ke peringkat keempat dengan raihan 54 poin, menggusur Liverpool (52) yang baru sekira dua jam menempati posisi itu.

Sedangkan Palace (38 poin), yang kini menelan kekalahan dalam tujuh pertandingan terakhir kontra Chelsea, tertahan di urutan ke-13, demikian catatan laman resmi Liga Inggris.

Tim besutan Thomas Tuchel segera menekan sejak sepak mula dan delapan menit pertandingan berjalan Havertz mampu membuka keunggulan Chelsea dengan ketenangannya menyelesaikan bola muntah hasil tembakan Pulisic yang gagal dihentikan sempurna oleh kiper Vicente Guaita.

Chelsea tak butuh waktu lama untuk menggandakan keunggulan mereka sebab dua menit kemudian Pulisic dengan dingin melepaskan tembakan keras untuk menyelesaikan umpan tarik dari Havertz ke dalam gawang tuan rumah.

Havertz hampir mencetak gol indah pada menit ke-22 saat ia melepaskan tembakan voli melewati atas kepala Patrick van Aanholt, tetapi Guaita kali ini mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menepis bola.

Delapan menit berselang, keunggulan Chelsea bertambah jadi 3-0 saat Mason Mount mengirim umpan tendangan bebas yang disambut tandukan akurat Zouma tanpa memberi kesempatan Guaita berreaksi.

Chelsea terus menekan tapi Guaita mampu mementahkan tembakan Mount, sedangkan sundulan lain dari Zouma mampu dihadang oleh Van Aanholt yang berjaga di depan garis gawang.

Keunggulan tiga gol membuat Chelsea tampil lebih percaya diri pada babak kedua, tetapi Palace sempat memangkas ketertinggalan mereka saat umpan silang Jeffrey Schlupp bisa diselesaikan dengan tandukan keras oleh Benteke pada menit ke-63.

Tapi momentum keunggulan Palace diredam habis oleh Pulisic yang mencetak gol keduanya dengan menyambar bola liar hasil umpan silang Reece James yang membentur barisan pertahanan tuan rumah di area tiang jauh pada menit ke-78 demi mengunci kemenangan 4-1 bagi Chelsea.

Chelsea selanjutnya akan berkonsentrasi mengunci tiket semifinal Liga Champions ketika melakoni leg kedua perempat final kontra Porto dengan keunggulan agregat sementara 2-0 pada Selasa (13 April) pekan depan, sebelum tampil di semifinal Piala FA menjamu Manchester City di Stamford Bridge empat hari kemudian.

Baca Juga: Hasil El Clasico: Real Madrid Pukul Barcelona 2-1

Sedangkan Palace akan melawat ke markas Leicester City pada Senin (26 April) dua pekan lagi dalam lanjutan Liga Inggris.