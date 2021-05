Rafael Nadal dan Naomi Osaka Jadi Pemain Terbaik Versi Laureus Award

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Rafael Nadal dan Naomi Osaka menjadi atlet terbaik tahun ini versi Laureus Award. Keduanya dianugerahi gelar Laureus Sportsman and Sportswoman of the Year pada Kamis

Rafael Nadal, petenis peringkat dua dunia, mengklaim penghargaan dari Laureus, Oscarnya dunia olahraga, untuk keempat kalinya setelah memegang rekor 13 titel di Roland Garros dan menyamai rekor 20 gelar Grand Slam.

Osaka, yang menang di US Open untuk kedua kalinya dan memiliki empat gelar Grand Slam, sekarang mendapat penghargaan Laureus untuk kedua kalinya.

"Memenangi French Open dan menyamai gelar Grand Slam ke-20 Roger Federer menjadi momen yang tak terlupakan," kata Nadal seperti dikutip AFP.

"Ini sangat berarti untuk menyamai rival terhebat saya, tapi di saat yang sama, teman terbaik saya."

Osaka juga dikenal atas sikap anti rasisme yang ia tunjukkan khususnya ketika di US Open di mana ia mengenakan masker bertuliskan nama-nama warga keturunan kulit hitam yang tewas karena kebrutalan polisi atau korban dari kekerasan rasial.

"Terkait aktivisme saya di lapangan, saya rasa penting untuk menggunakan suara saya, karena bagi saya, saya merasa saya sering menahan diri dan khawatir apa yang orang pikirkan tentang saya.

"Tetapi, Anda tahu jika Anda memiliki platform, sangat penting untuk Anda gunakan," kata bintang tenis asal Jepang itu.

Juara Liga Champions dan Bundesliga Bayern Munich menjadi tim terbaik memboyong Laureus World Team of the Year Award.

Striker Liverpool dan timnas Mesir Mohamed Salah meraih gelar Sporting Inspiration Award atas dukungannya terhadap berbagai gerakan amal, terlebih di kampung halamannya di Nagrig.

Dia juga menjadi aktor pendorong hak perempuan di Timur Tengah.

Juara dunia Formula 1 tujuh kali Lewis Hamilton mendapat pengakuan dengan Laureus Athlete Advocate of the Year Award atas perjuangannya memerangi ketidakadilan rasial.

Sepanjang musim balapan 2020, sang pebalap Britania mengenakan kaus bertuliskan 'Black Lives Matter' dan berlutut di setiap Grand Prix.

Atlet snowboard asal Kanada Max Parrot menjadi pemenang paling emosial, menerima Laureus World Comeback of the Year setelah bergelut dengan dan menyintas kanker untuk memenangi medali emas X-Games.

Patrick Mahomes membawa pulang Laureus World Breakthrough of the Year Award setelah memimpin Kansas City Chiefs pada 2020 di penampilan Super Bowl pertama mereka dan menang untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir.

Petenis legendaris Amerika Serikat Billie Jean King dianugerahi Laureus Lifetime Achievement Award.

Sedangkan Chris Nikic, yang menjadi orang pertama dengan Down's Syndrome yang berkompetisi di Ironman, menerima suara terbanyak dari publik untuk penghargaan Laureus Sporting Moment.

Daftar penerima Laureus Award

Laureus World Sportsman of the Year : Rafael Nadal

Laureus World Sportswoman of the Year: Naomi Osaka

Laureus World Team of the Year : Bayern Munich

Laureus World Breakthrough of the Year : Patrick Mahomes

Laureus World Comeback of the Year Award : Max Parrot

Laureus Sport for Good Award : KICKFORMORE by KICKFAIR

Laureus Lifetime Achievement Award : Billie Jean King

Laureus Athlete Advocate of the Year Award : Lewis Hamilton

Laureus Sporting Inspiration Award : Mohamed Salah

Laureus Sporting Moment of the Year Award : Chris Nikic.

