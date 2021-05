Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-35: Man City vs Chelsea 1-2, Liverpool Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-35 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 9 Mei 2021, menyajikan hasil: Manchester City vs Chelsea 1-2, Leeds United vs Tottenham 3-1, dan Liverpool vs Southampton 2-0.

Manchester City tak jadi merayakan gelar juara di Etihad Stadium. Membutuhkan kemenangan untuk menyegel gelar, mereka justru dikalahkan Chelsea 1-2.

The Citizens unggul lebih dahulu lewat gol Raheem Sterling pada menit ke-44. Empat menit kemudian, Sergio Aguero gagal mengeksekusi penalti.

Chelsea kemudian berbalik unggul lewat gol Hakim Ziyech pada menit ke-63 dan Marcos Alonso (90+2).

Kini, Man City mengemas nilai 80 dari 35 laga. Tim asuhan Pep Guardiola ini unggul 13 poin dari Manchester United yang baru bermain 33 kali. City masih bisa juara Ahad malam ini, bila Manchester United dikalahkan Aston Villa.

Bagi Chelsea, kemenangan di laga ini mengantar naik ke posisi ketiga klasemen. The Blues mengemas nilai 64, unggul satu poin dari Leicester City yang sehari sebelumnya dikalahkan Newcastler 2-4.

Dalam laga lain, Liverpool berhasil menang 2-0 saat menjamu Southampton. Gol The Reds dicetak Sadio Mane pada menit ke-31 dan Thiago Alcantara pada menit ke-90.

Liverpool, yang merupakan juara bertahan, kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 57. Mereka masih terpaut 6 poin dari Leicester di posisi empat besar. Southampton berada di posisi ke-16 klasemen dengan nilai 37.

Sementara itu, dalam laga yang berlangsung lebih awal, Leeds United berhasil mengalahkan tamunya, Tottenham Hotspur, dengan skor 3-1.

Gol Leeds dicetak Stuart Dallas (13), Patrick Bamford (42), dan Rodrigo (84). Adapun gol Spurs diceploskan Son Heung-min (25).

Kini, Leeds menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 50. Tottenham ada di posisi ketujuh dengan nilai 56.