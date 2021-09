Hasil FP2 MotoGP Aragon: Jack Miller Tercepat, Marc Marquez Jatuh

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Ducati, Jack Miller, menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Aragon di MotorLand, Jumat, 10 September 2021. Marc Marquez, yang merajai sesi sebelumnya, terjatuh dan tercecer di urutan ke-20.

Jack Miller tampil cepat dalam sesi latihan bebas yang berlangsung dalam cuaca yang panas dan cerah itu. Ia menorehkan waktu terbaik 1 menit 47,6 detik.

Pembalap Australia itu unggul 0,27 detik dari Aleix Espargaro (Aprilia Gresini). Posisi ketiga direbut Cal Crutchlow, yang menggantikan posisi Maverick Vinales di Monster Yamaha.

Vinales, yang melakukan debutnya buat Aprilia, kembali menempati posisi ke-19. Tapi, catatan waktunya mengalami peningkatan pesat.

Marc Marquez gagal mempertahankan dominasinya pada FP2 ini. Pembalap Repsol Honda itu terjatuh di awal sesi latihan dan hampir menabrak bagian belakang motor saudaranya, Alex, saat memasuki tikungan terakhir.

Bagian depan motornya merusak hanya menempati posisi ke-20. Tapai dalam waktu gabungan, ia tetap berada di dalam sepuluh besar.

Narrowly avoiding contact with his brother!

This was what happened to @marcmarquez93! #AragonGP pic.twitter.com/Jmo7hFp6aD