Emma Raducanu Juara US Open 2021, Simak Daftar Kampiun Tunggal Putri Sebelumnya

TEMPO.CO, Jakarta - Remaja asal Inggris, Emma Raducanu, menjuarai turnamen tenis Grand Slam US Open 2021. Petenis yang berjuang dari babak kualifikasi ini mengalahkan ramaja lainnya, Leylah Fernandez, asal Kanada, dengan skor 6-4 6-3 dalam final, Ahad dinihari, 12 September 2021.

Emma Raducanu, yang memasuki turnamen berperingkat 150, menjadi petenis kualifikasi pertama yang memenangi turnamen Grand Slam. Petenis 18 tahun itu juga menjadi wanita Inggris pertama dalam 44 tahun yang memenangkan gelar Grand Slam.

Emma Raducanu merebut gelar Grand Slam pertamanya di US Open. Kariernya masih panjang untuk mengejar sejumlah nama yang sudah mengoleksi banyak gelar di ajang ini.

Simak daftar petenis paling sering juara di AS Terbuka ini:

• 8 gelar juara: Molla Bjurstedt Mallory (AS/Norwegia).

• 7 gelar juara: Helen Wills Moody (AS).

• 6 gelar juara: Chris Evert (AS), Serena Williams (AS).

• 5 gelar juara: Margaret Court (Australia), Steffi Graf (Jerman).

Emma Raducanu saat tampil di final US Open 2021. Reuters/Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Daftar juara US Open 10 tahun terakhir:

2021: Emma Raducanu (Inggris) mengalahkan Leylah Fernandez (Kanada) 6-4 6-3.

2020 - Naomi Osaka (Jepang) mengalahkan Victoria Azarenka (Belarus) 1-6 6-3 6-3.

2019 - Bianca Andreescu (Kanada) mengalahkan Serena Williams (AS) 6-3 7-5.

2018 - Naomi Osaka mengalahkan Serena Williams (AS) 6-2 6-4.

2017: Sloane Stephens (AS) mengalahkan Madison Keys (AS) 6-3 6-0.

2016 - Angelique Kerber (Jerman) mengalahkan Karolina Pliskova (Republik Ceko) 6-3 4-6 6-4.

2015 - Flavia Pennetta (Italia) mengalahkan Roberta Vinci (Italia) 7-6(4) 6-2.

2014 - Serena Williams (AS) mengalahkan Caroline Wozniacki (Denmark) 6-3 6-3.

2013 - Serena Williams mengalahkan Victoria Azarenka (Belarus) 7-5 6-7(6) 6-1.

2012 - Serena Williams mengalahkan Azarenka 6-2 2-6 7-5.