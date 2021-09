Hasil MotoGP Aragon: Bagnaia Juara, Marquez Kedua, Rossi Tercecer

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan MotoGP Aragon tersaji di Sirkuit Motorland, Ahad, 12 September 2021. Ini merupakan seri ke-13 dari total 18 yang akan berlangsung musim ini.

Pembalap Peraih Podium



Francesco Bagnaia berhasil menjuarai balapan MotoGP Aragon ini. Pembalap Ducati ini memulai lomba dari posisi terdepan (pole position) dan terus memimpin hingga akhir.

Pembalap Italia itu merebut gelar pertamanya musim ini. Sebelumnya, posisi terbaiknya adalah tiga kali finis kedua.

The student becomes the master! @PeccoBagnaia is congratulated by his mentor @ValeYellow46! #GoFree | #AragonGP pic.twitter.com/akk2nmQTaX