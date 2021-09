Esports: PUBG Mobile Gelar Turnamen Jawara Cup, Berhadiah Total Rp 680 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PUBG Mobile tengah mengembangkan komunitas untuk para penggemarnya di seluruh Indonesia yang dikenal sebagai PUBG Mobile Jawara Community (PMJC). Mereka bakal menggelar turnamen esports Jawara Cup sebagai ajang bagi penggemar untuk unjuk kemampuan.

Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan PUBG Mobile, Kamis, Jawara Cup bakal diselenggarakan di 400 Kabupaten dan Kota se-Indonesia, 2-3 Oktober dengan total hadiah sebesar Rp 680 juta.

"Pendaftaran bakal ditutup 24 September nanti. Adapun format turnamen PUBG Mobile Jawara Cup terdiri dari 2 babak, yaitu satu hari untuk babak kualifikasi pada 2 Oktober dan satu hari lainnya untuk babak grand final di 3 Oktober," demikian pernyataan PUBG Mobile.

Pada babak kualifikasi, peserta di setiap daerah akan dibagi menjadi beberapa grup dengan total 16 tim per satu grup. Seluruh tim akan bertanding satu kali pada babak kualifikasi menggunakan sistem TPP Best of 1 dan dengan sistem Rank Placement Point di map Erangel.

Sementara pada babak grand final, tim yang lolos dari babak kualifikasi akan kembali bertanding sebanyak tiga kali menggunakan sistem TPP Best of 3 dan dengan Point System Official PUBG Mobile. Berlangsung 3 ronde, map yang akan dipertandingkan pada babak grand final adalah Erangel, Miramar, dan Sanhok.

Tidak hanya bisa membawa pulang hadiah uang tunai, di PUBG Mobile Jawara Community para peserta juga berkesempatan membuktikan dan menunjukkan bakat atau keahlian mereka kepada banyak orang termasuk tim-tim profesional esports di Indonesia. Ada juga UC, ingame item, sertifikat dan plakat penghargaan yang akan diberikan setelah komunitas PUBG Mobile Jawara Community terbentuk.

Untuk berpartisipasi, para penggemar bisa mendaftarkan diri di website resmi PUBG Mobile Jawara Community di www.pmjc.id. Kemudian melengkapi informasi tim dan dokumen yang diperlukan. Ketentuannya adalah usia pemain di atas 16 tahun, dalam 1 tim wajib 3 dari 5 pemain (termasuk cadangan) harus berkartu identitas (KTP/Kartu Pelajar/Kartu Keluarga) sesuai dengan kota kabupaten yang didaftarkan, nickname harus sesuai dengan yang didaftarkan, dan pPemain tidak dapat terdaftar di lebih dari 1 tim.