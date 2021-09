Hasil MotoGP San Marino: Bagnaia Juara Lagi, Bastianini Podium, Marquez Ke-4

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan MotoGP San Marino tersaji di Sirkuit Misano, Italia, Ahad, 19 September 2021. Ini merupakan seri ke-14 dari total 18 yang akan berlangsung musim ini.

Pembalap Peraih Podium



Francesco Bagnaia berhasil menjuarai balapan MotoGP San Marino ini. Pembalap Ducati ini memulai lomba dari posisi terdepan (pole position) dan terus memimpin hingga akhir.

Pembalap Italia itu merebut gelar keduanya musim ini secara beruntun. Sebelumnya, ia juga menjadi yang terdepan di Aragon.

The #MotoGP title fight is still very much alive!!! @PeccoBagnaia gains more ground with his second straight win! #SanMarinoGP pic.twitter.com/Z47e3CtgrY