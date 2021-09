David De Gea Kiper Manchester United Anak Madrid, Penjaga Gawang Terkaya

TEMPO.CO, Jakarta - David De Gea merupakan kiper Manchester United berkebangsaan Spanyol yang lahir pada 7 November 1990. Kiper Manchester United ini juga bermain untuk tim nasional Spanyol dan dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di dunia sepanjang paruh kedua tahun 2010-an. Ia dikenal karena refleksnya yang luar biasa, kelincahan, dan kemampuan menghentikan bola di antara tiang gawang.

De Gea memulai karir sepak bolanya pada usia 13 tahun. Pria yang lahir di Madrid, Spanyol ini bermain untuk Atletico Madrid dan naik melalui sistem akademi di klub dan melakukan debut seniornya pada tahun 2009. Dia adalah kapten tim nasional Spanyol U-21 yang memenangkan Kejuaraan Eropa pada 2011 dan 2013, dan juga berlaga di Olimpiade London 2012.

Ia memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap dunia olahraga. Orang tua De Gea, terutama ibunya mementingkan keseimbangan antara kesehatan, akademik, dan olahraga. Mereka mengizinkan David De Gea untuk memulai karirnya sebagai atlet sepak bola di salah satu akademisi pemuda Spanyol.

Melansir dari Sportskeeda.com, De Gea debut Internasional pada 8 Juni 2014 ketika ia menggantikan Iker Casillas selama tujuh menit terakhir pertandingan melawan El Salvador dalam kemenangan persahabatan 2-0. Dia terpilih sebagai penjaga gawang pilihan ketiga di skuad final Spanyol untuk Piala Dunia FIFA 2014.

Setelah dipromosikan ke tim utama Atletico Madrid pada tahun 2009, De Gea menjadi kiper pilihan utama klub. De Gea juga turut berpartisipasi dalam memenangkan Liga Eropa UEFA dan Piala Super UEFA pada tahun 2010.

Penampilannya yang luar biasa menarik perhatian Manchester United yang bergabung dengannya pada Juni 2011 seharga 18,9 juta poundsterling, memecahkan rekor Inggris untuk seorang penjaga gawang pada waktu itu.

De Gea mendapat kesempatan bermain untuk tim utama Atletico Madrid saat kiper pilihan pertama Sergio Asenjo sedang menjalani tugas internasional. Dia melakukan debutnya pada September 2009, masuk sebagai pemain pengganti setelah Roberto cedera setelah 27 menit pertandingan penyisihan Grup Liga Champions UEFA melawan Porto. De Gea kebobolan dua gol di menit-menit akhir saat Atletico kalah 2-0. Tiga hari kemudian, ia melakukan debutnya di La Liga melawan Real Zaragoza.

Ia menyelesaikan musim 2009-10 sebagai kiper nomor satu. Dia memenangkan dua penghargaan Man of the Match melawan Athletic Bilbao dan Valencia. Dia memulai 2010-11 dengan cara yang mengesankan saat ia membantu Atletico memenangkan Piala Super UEFA musim ini.

Selama tiga musim berturut-turut dari 2013-14 hingga 2015-16, ia terpilih sebagai 'Sir Matt Busby Player of the Year' Manchester United saat ia menjadi pemain pertama dalam sejarah penghargaan yang menang dalam tiga kesempatan berturut-turut. Ia juga terpilih sebagai 'Pemain Terbaik Manchester United' selama dua musim berturut-turut (2013-2014 dan 2014-2015). Sedangkan pada 18 April 2018, De Gea terpilih sebagai penjaga gawang di PFA Team of the Year untuk kelima kalinya.

David De Gea penjaga mistar gawang Manchester United ini memiliki kekayaan bersih sebesar $75 juta. Pada 2020 ia menjadi penjaga gawang dengan bayaran tertinggi di dunia berkat gaji pokok tahunannya sebesar $24 juta. David juga mendapatkan $3-5 juta per tahun dari endorsement.

VALMAI ALZENA KARLA

