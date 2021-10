Jadwal Piala Sudirman 2021 Jumat 1 Oktober: Indonesia vs Malaysia, Live di TVRI

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis Indonesia akan menghadapi Malaysia pada babak perempat final Piala Sudirman 2021 di Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Jumat, 1 Oktober 2021. Pertandingan akan berlangsung mulai pukul 16.00 waktu setempat atau 20.00 WIB dengan disiarkan TVRI.

Indonesia lolos sebagai juara Grup C, sedangkan Malaysia melaju sebagai runner-up Grup D. Pemenang dari partai perempat final ini selanjutnya akan berhadapan dengan Taiwan/Jepang.

Simak jadwal perempat final Piala Sudirman selengkapnya:

14.00 WIB: Cina vs Denmark

14.00 WIB: Korea Selatan vs Thailand

20:00 WIB: Malaysia vs Indonesia

20.00 WIB: Taiwan vs Jepang.

Indonesia dan Malaysia akan bertemu untuk ke-27 kali di berbagai turnamen beregu. Sejauh Indonesia unggul 21-5.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PP PBSI Rionny Mainaky mengaku optimistis Tim Indonesia akan mampu mengatasi perlawanan Tim Malaysia.

"Saya yakin anak-anak bisa tampil maksimal dengan kekuatan kita. Di semua sektor, kita akan menampilkan kekuatan inti dan terkuat. Saya berharap semua pemain bisa main maksimal seperti kemarin saat melawan Denmark," ujar Rionny melalui siaran pers PP PBSI.

Poin-poin kekuatan Indonesia, kata Rionny, terletak pada sektor ganda putra, ganda putri, ganda campuran, dan tunggal putri. "Kita yakin, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Saya punya keyakinan bisa mengatasi Malaysia," ujarnya.

Untuk tunggal putra, Rionny menilai kekuatan antara Indonesia dan Malaysia seimbang. "Untuk tunggal putra, kekuatannya ramai. Meski begitu saya harapkan semua sektor bisa ambil poin," katanya.

Tim bulu tangkis Indonesia berjuang mengejar gelar kedua dalam turnamen beregu campuran Piala Sudirman ini.