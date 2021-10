Hasil Piala Sudirman 2021: Cina dan Korea Selatan Lolos, Bertemu di Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis Cina dan Korea Selatan lolos ke babak semifinal Piala Sudirman 2021, Jumat, 1 Oktober 2021. Selanjutnya keduanya akan saling berhadapan, Sabtu besok.

Cina melaju setelah mengalahkan Denmark dengan skor 3-2. Sedangkan Korea melaju dengan menghentikan perlawanan Thailand, juga dengan skor 3-1.

Simak hasil perempat final yang meloloskan kedua tim itu:

Cina vs Denmark: 3-2

• He Ji Ting/Zhou Hao Dong vs Anders Skaarup Rasmussen/Frederik Sgaard: 21-17, 16-21, 19-21 (0-1)

• Chen Yu Fei vs Mia Blichfeldt: 18-21, 21-8, 21-17 (1-1).

• Shi Yu Qi vs Viktor Axelsen: 17-21, 14-21 (1-2).

• Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen: 21-10, 21-13 (2-2).

• Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje: 21-18, 21-12 (3-2).

Korea Selatan vs Thailand: 3-2

• Kim Wonho/Kong Heeyong vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai: 9-21, 17-21 (0-1).

• Heo Kwanghee vs Kunlavut Vitidsarn: 21-16, 7-21, 22-20 (1-1).

• An Seyoung vs Pornpawee Chochuwong: 21-18, 21-3 (2-1)

• Cheo Solgyu/Seo Seungjae vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren: 18-21, 22-24 (2-2).

• Lee Sohee/Shin Seungchan vs Jongkolphan Kititharakul/Sapsiree Taerattanachi: 21-11, 17-21, 21-19 (3-2).

Laga perempat final Piala Sudirman lainnya saat ini sedang berlangsung. Tim bulu tangkis Indonesia melawan Malaysia, sedangkan Taiwan melawan Jepang.