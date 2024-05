Jadwal Proliga 2024 Jumat 3 Mei: 3 Laga Live, Termasuk Aksi Megawati Hangestri Bersama Jakarta BIN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola voli Proliga 2024 akan kembali hadir pada Jumat, 3 Mei. Tiga pertandingan akan berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang, termasuk menampilkan tim Megawati Hangestri, Jakarta BIN.

Jakarta BIN akan tampil menghadapi Jakarta Popsivo Polwan. Megawati Hangestri akan tampil untuk kedua kalinya dan berusaha melakukan penebusan. Saat tampil pada partai sebelumnya, timnya kalah dari Bandung Bjb Tandamata.

Jakarta Popsivo Polwan akan jadi ujian berat. Irina Voronkova dan kawan-kawan mampu menang atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam pertandingan sebelumnya.

Hari ini, juara bertahan sektor putri, Bandung bjb Tandamata, akan kembali beraksi. Mereka berambisi mencatat tiga kemenangan berturut-turut, dari empat laga, saat meladeni pendatang baru Jakarta Livin Mandiri.

Berstatus juara bertahan, Bandung bjb Tandamata menjadi tim yang telat panas setelah kalah pada pertandingan pembuka. Bermodalkan dua kemenangan beruntun yang diraih atas Jakarta BIN dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Shella Bernadetha dan kawan-kawan berusaha menundukkan Jakarta Livin Mandiri.

Jakarta Livin Mandiri sedang dalam performa buruk setelah kalah dua kali berturut-turut pada pekan pertama. Namun Liu Yan Han dan kawan-kawan berusaha keluar dari tekanan dengan mencoba memutus rentetan hasil negatif.

Sementara itu dalam pertandingan putra, Jakarta Pertamina Pertamax bertemu dengan Jakarta Bhayangkara Presisi. Kedua tim yang sama-sama kalah dalam pertandingan terakhir berambisi meraih tiga poin agar memperbaiki posisi dalam klasemen.

Jakarta Pertamina Pertamax tetap mengandalkan serangan Porya Yali yang menyulitkan Jakarta STIN BIN pada pertandingan terakhir.

Sementara itu, Jakarta Bhayangkara Presisi bakal menurunkan Agil Angga untuk menekan Jakarta Pertamina Pertamax sejak awal set.

Jadwal pertandingan Proliga 2024, Jumat, 3 Mei:

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

16.00 WIB: Putri - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Livin Mandiri

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi.

