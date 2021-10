Kejutan Piala Thomas: Cerita Heo Kwanghee Berhasil 2 Kali Taklukan Kento Momota

Kento Momota had few answers to Heo Kwanghee. Credit. BWF.

TEMPO.CO, Jakarta - Heo Kwanghee menunjukkan bahwa momen terbesar kariernya, saat meraih kemenangan atas Kento Momota di Olimpiade Tokyo 2020, bukan kebetulan semata. Pemain berusia 26 tahun itu mendapatkan momennya lagi. Di perempat final Piala Thomas 2020, di saat Korea menghadapi Jepang di babak perempat final, ia kembali menjadi sandungan tunggal putra nomor satu dunia tersebut.

Di Tokyo, Momota sempat terlihat terkejut kala menghadapi agresivitas Heo. Kemenangan Heo membuat unggulan satu Olimpiade itu harus tersisih di penyisihan grup. Adapun di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Heo Kwanghee berhasil memberi kejutan dengan mengalahkan Momota dua gim langsung, 21-19 21-17, dan memberi Korea memimpin 1-0.

“Bahkan jika saya mengalahkannya di Olimpiade, saya juga tidak bisa melangkah jauh. Secara pribadi saya tidak puas. Saya menantikan pertandingan lain dengannya sehingga saya bisa membuktikan diri dan saya puas bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa saya bisa berada di level yang sama dengannya,” kata Heo.

Ia meneruskan, “Saya berlatih sangat keras di Olimpiade dan tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang hasilnya. Saya pikir itu menjadi kesempatan untuk percaya pada diri saya sendiri dan saya menuju ke arah yang benar.”

Heo Kwanghee is congratulated by his coach after he gave Korea the lead against Japan. Credit. BWF.

Adapun bagi Heo, hasil itu menegaskan kembali kemampuannya. Dia telah menjadi pendatang yang relatif terlambat untuk bersaing di tingkat atas. “Sangat berarti mengalahkan Momota lagi karena banyak orang mengatakan kemenangan pertama saya hanya keberuntungan, tetapi saya telah membuktikan diri, bahwa saya naik ke level yang lebih tinggi. Ini sangat berarti untuk saya dan saya sangat puas," kata Heo.

“Di Olimpiade, saya sangat agresif. Kali ini saya mencoba untuk tetap demikian. Jika bertanding dengan durasi yang panjang, dia akan kelelahan juga. Saya bisa menyebabkan lebih banyak kesalahan darinya hari ini. Momota cenderung bermain setengah smash daripada full smash. Saya bisa mengantisipasi cara bermain itu,” ujar dia menambahkan.

Di sisi lain, kekalahan Momota menjadi kekalahan kedua dari tunggal putra nomor 33 dunia itu. Setelah mengalahkan Lee Zii Jia dalam tiga gim di babak penyisihan, Momota pasti merasa butuh meningkatkan performanya. Namun, Heo lagi-lagi membuatnya tersandung. “Sepertinya saya tidak bisa mendapatkan permainan yang saya inginkan," ujar Momota.

"Saya mencoba yang terbaik tetapi saya tidak berhasil. Aku hanya tidak bisa mengejar. Saat ini saya harus mengubah sesuatu karena lawan menyerang saya, saya mencoba mengubah polanya,” kata Momota menambahkan.

Kenta Nishimoto gave Japan the winning point after the team was down 0-2 at one stage.

Kemenangan Heo Kwanghee sempat disusul kemenangan di nomor ganda oleh Choi Solgyu / Seo Seung Jae atas Takuro Hoki / Yugo Kobayashi. Namun, keunggulan 2-0 terhenti. Kanta Tsuneyama, Akira Koga/Yugo Watanabe dan Kenta Nishimoto menyelesaikan pertarungan di tiga partai berikutnya dengan kemenangan. Jepang menang 3-2 atas Korea dan lolos ke final menghadapi Cina.

Di nomor tunggal putra semifinal Piala Thomas, Kento Momota akan menghadapi rival beratnya, Shi Yu Qi. Ia punya tantangan untuk membalas kekalahannya di Piala Sudirman pada nomor yang sama.

