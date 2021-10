Jadwal Bulu Tangkis Denmark Open Hari Ini: 6 Wakil Indonesia di Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis Denmark Open memasuki babak delapan besar. Indonesia meloloskan enam dari 11 wakilnya ke babak perempat final. Mereka akan berjuang merebut tiket semifinal pada turnamen super 1000 pada Jumat, 22 Oktober 2021.

Dari sektor tunggal putra dan ganda putra masing-masing meloloskan dua wakil, sedangkan ganda putri dan campuran hanya satu wakil. Dua tunggal putra Indonesia yang akan tampil pada babak perempat final besok adalah Jonatan Christie dan Tommy Sugiarto.

Pada babak kedua, Jonatan berhasil mengatasi wakil Jepang Kanta Tsuneyama. Di perempat final, ia bakal menghadapi lawan berat, yaitu unggulan pertama, Kento Momota. Sedangkan Tommy, yang menyingkirkan tunggal putra Prancis Thomas Rouxel, akan menghadapi Sameer Verma dari India.

Dari sektor ganda putra, Indonesia meloloskan Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana, yang berhasil mengalahkan unggulan pertama, Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto juga lolos selepas mengalahkan ganda putra asal India.

Di babak perempat final nanti, ganda putri, Greysia Polii / Apriyani Rahayu akan menghadapi laga berat. Juara Olimpiade Tokyo itu akan menghadapi pasangan gado-gado dari Cina, Huang Dong Ping / Zheng Yu.

Pertandingan babak perempat final akan dimulai pukul 12.00 waktu Denmark atau 17.00 WIB. Berikut jadwal lengkapnya.

Odense Sports Park - Lapangan 1

1. Pornpawee Chochuwong (Thailand) vs Akane Yamaguchi (Jepang)

2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (Malaysia)

3. Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Jepang) vs Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Malaysia)

4. Pusarla V. Sindhu (India) vs An Seyoung (Korea)

5. Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana bs Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)

6. Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Huang Dong Ping / Zheng Yu (Cina)

7. Lee Cheuk Yiu (Hongkong) vs Chou Tien Chen (Taiwan)

8. Kento Momota (Jepang) vs Jonatan Christie

9. Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Lee Sohee / Shin Seungchan (Korea)

10. Lee Zii Jia (Malaysia) vs Viktor Axelsen (Denmark)

Odense Sports Park - Lapangan 2

1. Wang Yi Lyu / Huang Dong Ping (Cina) vs Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Hongkong)

2. He Bing Jiao (Cina) vs Zang Zhi Yi (Cina)

3. Lee Jhe Huei / Hsu Ya Ching (Taiwan) vs Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Thailand)

4. Feg Yan Zhe / Du Yue (Cina) vs Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti

5. Kirsty Gilmour (Skotlandia) vs Clara Azurmendi (Spanyol)

6. Akira Koga / Taichi Saito (Jepang) vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang)

7. Sameer Verma (India) vs Tommy Sugiarto

8. Liu Cuan Xuan / Xia Yu Ting (Cina) vs Kim Soyeong / Kong Heeyong (Korea)

9. Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Malaysia) vs Mark Lamfuss / Marvin Seidel (Jerman)

10. Du Yue / Li Wen Mei (Cina) vs Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Thailand)

