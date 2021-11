Jadwal Hylo Open 2021 Rabu 3 November: 10 Wakil Tampil, Termasuk Minions

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen Hylo Open 2021 yang tengah berlangsung Saarbrucken, Jerman, akan memasuki hari kedua pada Rabu, 3 November 2021. Ada 10 wakil Indonesia yang akan berlaga.

Di antara para pemain Indonesia itu ada Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Pasangan berjulukan Minions ini akan ditantang Hiroki Okamura/Masayuki Onodera (Jepang).

Selain itu akan tampil pula Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. The Daddies yang menjadi unggulkan kedua akan berhadapan dengan wakil Jepang lain, Mahiro Kaneko/Yunosuke Kubota.

Simak jadwal wakil Indonesia di turnamen bulu tangkis Open 2021, Rabu, 3 November 2021:

Lapangan 1

• Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yii (Malaysia/5).

• Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (3) vs Lucas Corvee/Ronan Labar (Prancis).

• Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria/2).

• Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2) vs Mahiro Kaneko/Yunosuke Kubota (Jepang).

• Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Hiroki Okamura/Masayuki Onodera (Jepang).

Lapangan 2

• Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan).

• Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso vs Chang Tak Ching/Ng Wing Yung (Hong Kong).

• Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (2) vs William Villeger/Anne Tran (Prancis).

Lapangan 3

• Tommy Sugiarto vs Mark Caljouw (Belanda).

• Ruselli Hartawan vs Busanan Ongbamrungphan (Thailand/5).

Rangkaian pertandingan akan dimulai 09.00 waktu setempat, atau 15.00 WIB. Wakil Indonesia pertama yang akan berlaga adalah Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan yang mendapat jadwal awal di Lapangan 2.

Indonesia mengirimkan 15 wakil ke turnamen Hylo Open 2021 ini. Sebelumnya, Selasa, lima wakil Merah Putih lolos ke babak kedua. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung, Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, Nita Violina Marwah/Putri Syaikah, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

