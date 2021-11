Pearly Tan / Thinaah Muralitharan, Kekuatan Baru Ganda Putri Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putri Pearly Tan dan Thinaah Muralitharan, sudah menjadi bagian dari tim bulu tangkis Malaysia di Piala Sudirman di Vantaa, Finlandia, dan Piala Uber di Aarhus, Denmark. Bagi Thinaah, pergi untuk bertanding di ajang beregu tersebut adalah kali pertamanya berkompetisi jauh dari negaranya untuk durasi yang lama.

“Ini pertama kalinya kami jauh dari rumah begitu lama. Bepergian pasti melelahkan,” kata Thinaah, yang didampingi Pearly Tan, di Lobi Westin Hotel di Nusa Dua, Bali.

Setelah ajang beregu, pasangan nomor 18 dunia ini menjalani kompetisi yang melelahkan di Eropa pada ajang Denmark Open dan French Open. Absen di Hylo Open, keduanya kini bersiap menghadapi tiga turnamen Asian Leg. Target pertama adalah Indonesia Masters 2021 yang bakal bakal digelar mulai 16 November 2021.

“Awalnya kami tidak bisa menyesuaikan tapi lambat laun kami terbiasa karena sudah beberapa minggu dari Eropa ke Asia sekarang. Ini sulit karena kami masih memiliki sedikit jet lag, tetapi itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami,” ujar Thinaah.

Setelah beberapa pertandingan yang panjang dan sulit, Tan, peraih medali perak Kejuaraan Asia dan Dunia Junior 2018, mengalami cedera bahu saat kalah dari ganda Jepang Nami Matsuyama dan Chiharu Shida di Piala Sudirman. Hal itu sempat membuat pemain berusia 21 tahun itu tidak yakin apakah dia bisa memainkan pertandingan berikutnya.

Tan mengatakan, “Saya telah mengambil cukup waktu untuk istirahat sejak Piala Uber, dan saya telah berhasil mengatasi rasa sakit bahu dengan bekerja sama dengan fisioterapis dan pelatih saya untuk beberapa latihan ringan. Ini pasti jauh lebih baik.”

Seban itulah, Tan / Thinaah memilih absen di Hylo Open 2021 untuk berfokus di ajang Indonesia Badminton Festival 2021. “Masih ada ruang untuk perbaikan bagi kami berdua. Kami masih belajar dari setiap pertandingan. Saya harap kami bisa belajar lebih banyak dari pemain yang lebih berpengalaman," kata Thinaah.

"Mudah-mudahan, kami akan melakukannya dengan baik di Indonesia,” kata Thinaah, yang mengincar target finis di peringkat 15 dunia tahun ini. Tan / Thinaah akan menghadapi sesama wakil Malaysia, Vivian Hoo dan Lim Chiew Sien di babak pertama Indonesia Masters 2021.

