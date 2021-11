Tertunda karena Cuaca Buruk, Race 1 WSBK Mandalika Digelar Ahad 21 November

TEMPO.CO, Jakarta - Race 1 World Superbike (WSBK) di Sirkuit Pertamina Mandalika diundur satu hari menyusul cuaca buruk pada Sabtu sore, 20 November 2021.

Dijadwalkan start pukul 15:00 WITA, Race 1 harus ditunda setelah hujan deras turun menjelang start pada Sabtu sore.

Para pembalap telah berada di grid, bersiap-siap untuk start, namun 12 menit jelang start race director menunda balapan karena cuaca buruk.

Karena kondisi trek yang tak kunjung membaik dan hujan masih turun deras, pada pukul 16:00 panitia memutuskan untuk membatalkan segala kegiatan yang tersisa pada hari ini, yaitu Race 1 WSBK dan Race 3 Idemitsu Asia Talent Cup.

Panitia mengeluarkan jadwal baru dengan Race 1 WSBK akan dimulai pukul 11:00 pada Minggu (10:00 WIB) dilanjutkan Race 3 IATC sepanjang 12 lap pada pukul 12:30, didahului dengan sesi warm up kedua kelas tersebut.

RACE DIRECTION INFO:

Today’s #WorldSBK race 1 has been postponed.

It will replace tomorrow’s Tissot Superpole race at 11:00 LT, Race 2 will remain at 15:00 LT.

