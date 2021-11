Hasil Race 1 WSBK Mandalika: Rea Finis Terdepan, Toprak Razgatlioglu Juara Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Jonathan Rea berhasil menjuarai Race 1 World Superbike (WSBK) di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, NTB, Ahad, 21 November 2021. Namun, pembalap Kawasaki Racing itu gagal membendung Toprak Razgatlioglu (PATA Yamaha) yang merebut gelar juara dunia setelah finis kedua.

ONE GOAL, ONE DREAM, ONE WORLD CHAMPIONSHIP!

@toprak_tr54 is the 2021 FIM #WorldSBK champion! #OnTOPrak pic.twitter.com/XnOumWQRw1