Kekalahan Mengerikan Marcus Ellis dan Lauren Smith di Indonesia Open 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Kejutan terjadi di Indonesia Open 2021 setelah pasangan Inggris, Marcus Ellis / Lauren Smith, tersingkir lebih cepat di babak pertama. Menghadapi pasangan Korea Selatan, Ko Sung Hyun / Eom Hye Won, mereka dipaksa menyerah dua gim langsung 21-13, 21-13.

Bertanding di Bali International Convention Center, Nusa Dua, kekalahan Ellis / Smith itu menjadi kekalahan kedua berturut-turut dari lawan yang berperingkat lebih rendah dalam dua pekan terakhir.

“Ini lebih pada performa kami. Saya tidak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang cara saya tampil di arena pertandingan. Kami kalah cukup mengerikan,” kata Smith sambil menangis dikutip dari BWF Badminton.

Datang ke Bali untuk ajang Indonesia Badminton Festival setelah rangkaian panjang turnamen di Eropa telah melelahkan bagi para pemain. Namun, Smith, 30 tahun, tak merasa kebugaran fisik sebagai masalah. “Saya akan mengatakan secara fisik saya baik-baik saja," ujar dia.

Ellis/Smith suffered their second lose to the Korean pair in two weeks. Doc. BWF.

Peringkat delapan dunia itu meneruskan, "Saya telah pulih dari minggu lalu dan saya memiliki banyak latihan yang bagus. Saya pikir itu lebih ke mental. Fokus dan kualitas servis dan pengembalian saya sangat buruk bagi saya. Banyak yang harus diperbaiki.”

Kekalahan dari pemain non-unggulan ternyata membuat ganda campuran asal Inggris itu terganggu. “Minggu lalu kami cukup frustrasi dengan servis dan pengembalian bola kami,” ujar Ellis menambahkan. “Kami kehilangan banyak poin mudah, tetapi saya pikir itu bukan alasan. Saya pikir ini lebih buruk daripada minggu lalu. Kami harus menjadi lebih baik untuk pekan depan.”

Ellis / Smith saat ini berada di peringkat ketiga di HSBC BWF World Tour Finals. Mereka hampir dipastikan mendapat tempat untuk bertanding di ajang final tahun ini. Namun, mereka sadar perlu membawa kualitas permainan terbaik mereka untuk bersaing di level tertinggi.

“Hal yang diketahui lawan adalah, ketika kami dalam kondisi terbaik, mereka akan menghadapi pertandingan yang berat secara fisik dan kami belum melakukannya,”kata Marcus Ellis soal peluangnya di BWF World Tour Finals.