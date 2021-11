Jadwal Indonesia Open 2021 Hari Ini: 14 Wakil Indonesia Main di Putaran Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis Super 1000 Indonesia Open 2021 memasuki putaran kedua atau babak 16 besar. Sebanyak 14 wakil Indonesia akan bertanding di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Kamis, 25 November 2021.

Sejumlah partai panas akan tersaji pada hari ini. Di nomor ganda putra, Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan akan menghadapi juara Indonesia Masters 2021 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi. Wakil Jepang ini berhasil menyingkirkan ganda nomor dua dunia, Hendra Setiawan / Mohammad Ahsan, di babak pertama.

Tiga ganda putra lainnya juga akan tampil. Selain Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana dan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto yang akan saling berhadapan, ada juga Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo yang akan meladeni pasangan Korea Selatan, Choi Sol Gyu / Kim Won Ho.

Di nomor tunggal putra, Indonesia menyisakan tiga wakil, yaitu Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Shesar Hiren Rhustavito. Jonatan dan Chico akan saling sikut untuk menembus babak delapan besar. Sedangkan, Shesar akan menghadapi lawan berat dari Denmark, Rasmus Gemke.

Di nomor tunggal putri, Indonesia menyisakan satu wakil, yaitu Gregoria Mariska Tunjung. Ia menghadapi lawan berat asal Thailand yang kini berada di peringkat 10 dunia. Di nomor ganda putri, Fitriani / Yulia Yosephine Susanto akan menantang juara Olimpiade, Greysia Polii / Apriyani Rahayu.

Indonesia juga menyisakan tiga wakil di nomor ganda campuran. Selain Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti, ada juga Hafiz Faizal / Gloreia Emanuelle Widjaja dan dnan Maulana / Mychelle Crystine Bandaso. Berikut jadwal bulu tangkis Indonesia Open 2021 yang berlangsung hari ini.

Lapangan 1

Mulai pukul 11.00 WIB

1. Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi vs Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Malaysia)

Lapangan 2

Mulai pukul 11.00 WIB

1. Fitriani / Yulia Yosephine Susanto vs Greysia Polii / Apriyani Rahayu (2)

3. Pornpawee Chochuwong (Thailand) vs Gregoria Mariska Tunjung

4. Rasmus Gemke (Denmark) vs Shesar Hiren Rhustavito

5. Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Choi Sol Gyu / Kim Won Ho (Korea Selatan)

7. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Jonatan Christie (6)

10. Adnan Maulana / Mychelle Crystine Bandaso vs Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Malaysia)

11. Hafiz Faizal / Gloreia Emanuelle Widjaja (6) vs Takuro Hoki / Nami Matsuyama (Jepang)

Lapangan 3

Mulai pukul 08.00 WIB

6. Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang)

11. Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (4)

14. Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (2) vs Mathias Christiansen / Alexandra Boje (Denmark)

Pertandingan Indonesia Open 2021 akan disiarkan secara langsung oleh MNCTV dan iNews. Selain itu, pertandingan juga bisa disaksikan melalui siaran streaming di vidio.com secara berbayar.

