Pratama Arhan, Andalan Timnas yang Jadi Pemain Muda Terbaik Piala AFF 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan, berhasil meraih penghargaan pemain muda terbaik Piala AFF 2020. Ia terpilih lewat polling yang dilakukan oleh suporter.

Arhan, 21 tahun, merebut penghargaan yang memiliki nama "GOAL NXGN Award for Young Player of the Tournament" itu dengan meraih 60.122 suara. Ia mengungguli dua pemain lain, Witan Sulaeman (49.336 suara) dan Alfeandra Dewangga (15.600 suara).

Posisi keempat ditempati pemain Thailand, Thanawat Suengchitthawon (11.445 suara). Sedangkan urutan keenam ditempati pemain Kamboja Sieng Chanthea (8.344 suara).

Arhan, yang memiliki ciri khas lemparan ke dalam yang keras dan jauh, dianggap berkontribusi besar buat Timnas Indonesia. Ia menyumbang dua gol sepanjang turnamen Piala AFF 2020. Selain itu, serangan yang bermula dari lemparan dia, juga tusukannya dari sayap kiri kerap membuat lawan kerepotan.

Ketika unggul dalam hal penyerangan, Arhan juga tak melupakan tugasnya sebagai pemain bertahan. Statistiknya cukup mengesankan: memenangi 80 persen tekel dan lebih dari setengah duel. Dia juga menyelesaikan 76 persen dari 178 operan yang dia lakukan.

Pratama Arhan saat ini membela klub PSIS Semarang, yang diperkuatnya sejak terjun sebagai pemain profesional. Musim ini, karena lebih sering mengikuti agenda Timnas Indonesia, ia hanya tampil enam kali di klubnya, yang kini menempati posisi keenam klasemen Liga 1.

Simak keistimewaan Pratama Arhan dalam grafik berikut ini:



