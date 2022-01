Jadwal Bola Voli Proliga 2022 Minggu 9 Januari: 3 Laga Live di Ochannel

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli Proliga 2022 akan memasuki hari ketiga, Minggu, 9 Januari 2022. Hari ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Tim putra Jakarta BNI 46 dan Jakarta Pertamina Pertamax bakal membuka rangkaian jadwal hari ini. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada pukul 11:30 WIB. Bagi BNI dan Pertamina, ini merupakan laga pembuka mereka dalam mengarungi kompetisi bola voli profesional di Indonesia tersebut.

Sebelum saling berhadapan, kedua tim telah menyatakan kesiapan meraih kemenangan perdana. Jakarta BNI 46 bakal menurunkan skuad baru yang mayoritas pemain muda pada Proliga 2022.

Hadir pula nama-nama yang kerap menjadi langganan tim nasional seperti Sigit Ardian dan Dimas Saputra Pratama yang membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games Filipina 2019, serta Veleg Dhany Ristan yang masuk skuad Merah Putih pada Asian Games Jakarta-Palembang 2018.

Kemudian, dua pemain asing yang bakal diandalkan adalah Camejo Durruthy Osmany asal Kuba dan pemain anyar asal Jepang Takahiro Tozaki. Skuad BNI 46 bakal berada di bawah arahan pelatih kawakan Samsul Jais.

Sedangkan Jakarta Pertamina Pertamax juga bakal menurunkan skuad terbaik, di antaranya Hernanda Zulfi, Mahfud Nurcahyadi, dan Delly Dwi Putra Heryanto yang kerap menjadi langganan tim nasional.

Tim besutan Pascal Wilmar ini juga bakal diperkuat Luiz Felippe Perotto asal Brazil dan Nikita Venidiktov dari Rusia.

Sebelumnya, Manajer Jakarta Pertamina Pertamax, Sutrisno, mengatakan persaingan Proliga 2022 bakal berlangsung ketat. Selain itu, semua tim pada pekan pertama sulit membaca peta persaingan.

"Karena selama dua tahun tidak ada kompetisi. Tetapi kami tetap berlatih. Pada intinya kami akan menampilkan permainan terbaik sehingga pecinta bola voli di Tanah Air dapat menikmati setiap laga Proliga 2022," ujar Sutrisno terkait laga pertama melawan Jakarta BNI 46, belum lama ini.

Selain pertandingan Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax, hari ini juga berlangsung dua laga yakni antara tim putri Bandung BJB Tandamata melawan Jakarta Popsivo Polwan dan Kudus Sukun Badak versus Surabaya Bhayangkara Samator.

Jadwal Proliga 2022 Minggu, 9 Januari 2022:

11.30 WIB - (Putra) Jakarta BNI 46 Vs Jakarta Pertamina Pertamax

14.00 WIB - (Putri) Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Popsivo Polwan

16.00 WIB - Kudus Sukun Badak vs Surabaya Bhayangkara Samator (Putra).

Seluruh pertandingan Proliga ditayangkan live di Ochannel, Vidio, dan ChampionsTV1.

