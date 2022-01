Bulu Tangkis Syed Modi India International: India dan Malaysia Raih 2 Gelar

TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia dan India berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada turnamen bulu tangkis Syed Modi India International 2022. Digelar pada Ahad, 23 Januari 2022, kedua negara berhasil menyabet masing-masing dua gelar pada partai final turnamen Super 300 yang berlangsung di Babu Banarasi Das Indoor Stadium.

Pada final ganda campuran, All Indian Finals terjadi antara pasangan Ishaan Bhatnagar / Tanisha Crasto dan Hema Nagendra Babu/Srivedya Gurazada. Bhatnagar / Crasto tampil sebagai juara setelah tampil dominan dengan skor 21-16, 21-12 dalam waktu 29 menit.

Derbi tunggal putra Prancis, Arnaud Merkle dan Lucas Claerbout, seharusnya tersaji di laga kedua. Namun, pertandingan batal setelah salah satu pemain dinyatakan positif Covid-19. Finalis lain, yang melakukan kontak erat, juga memutuskan mundur dari laga final ini. BWF akan mempertimbangkan kembali pembagian hadiah kepada kedua finalis.

Di laga ketiga, tunggal putri unggulan teratas turnamen, Pusarla V. Sindhu, sukses menundukkan kompatriotnya, Malvika Bansod. Sindhu mengemas kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-16, dalam laga berdurasi 35 menit.

Sedangkan gelar juara ganda putri akhirnya direbut oleh pasangan Malaysia, Anna Ching Yik Cheong/Teoh Mei Xing. Mereka berhasil menumbangkan wakil tuan rumah, Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela dengan skor telak, 21-12, 21-13.

Partai terakhir menyajikan pertarungan antara pasangan Malaysia, Man Wei Chong / Kai Wun Tee dan pasangan India, Krishna Prasad Garaga / Vishnuvardhan Goud Panjala. Man / Kai sukses membukukan skor 21-18., 21-15 dan merebut gelar ganda putra.

Man Wei Chong (left) and Tee Kai Wun of Malaysia made the men’s doubles final.

Usai Syed Modi India International 2022, kalender turnamen BWF akan berlanjut dengan menggelar ajang Super 100, Odisha Open 2022, di India. Setelah itu, akan ada jeda cukup panjang sebelum turnamen berikutnya, yaitu German Open 2022 pada 8-13 Maret mendatang.

Berikut hasil lengkap final Syed Modi India International 2022, Minggu (23/1/2022):

Ganda campuran

Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto (India/7) vs T. Hema Nagendra Babu/Srivedya Gurazada (India): 21-16, 21-12

Tunggal putra

Arnaud Merkle (Prancis) vs Lucas Claerbout: dibatalkan

Tunggal putri

Pusarla V Sindhu (India/1) vs Malvika Bansod (India): 21-13, 21-16

Ganda putri

Anna Ching Yik Cheong/Teoh Mei Xing (Malaysia/8) vs Treesa Jolly/Gayatri Gopoichand Pullela (India/7): 21-12, 21-13

Ganda putra

Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia/8) vs Krishna Prasad Garaga/Vishnuvardhan Goud Panjala (India/6): 21-18, 21-15

