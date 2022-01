Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 Hari Ini, Ada 4 Pertandingan Menarik

TEMPO.CO, Jakarta - Laga pekan ke-21 BRI Liga 1 akan kembali bergulir pada hari ini, Jumat 28 Januari 2022. Empat laga menarik akan disiarkan secara langsung.

Laga pertama yang tersaji pada sore ini adalah pertemuan antara pemuncak klasemen Bhayangkara FC dengan tim papan bawah Persik Kediri. Di atas kertas, Bhayangkara FC layak untuk lebih diunggulkan.

Laga menarik lainnya akan menyajikan pertarungan Madura United dengan PSIS Semarang. Madura United belum aman dari jerat zona degradasi karena kini hanya menempati posisi ke-13 dengan perolehan 22 angka, hanya berjarak empat angka dari Persipura Jayapura yang berada di bibir zona degradasi.

Sementara PSIS Semarang berpeluang memperbaiki posisi jika meraih kemenangan. Skuad Mahesa Jenar saat ini berada di posisi ketujuh dengan perolehan 32 angka, berjarak satu angka saja dari Persija Jakarta yang berada di atasnya dan sudah memainkan laga pekan ke-21.

Dua laga lainnya akan mempertemukan Barito Putera vs PSM Makassar dan Arema FC vs Persipura Jayapura.

Berikut jadwal Liga 1 pekan ke-21 dan siaran langsungnya:

Jumat 28 Januari 2022

15.15 WIB - Persik Kediri vs Bhayangkara FC - Vidio

18.15 WIB - Madura United vs PSIS Semarang - Indosiar

20.00 WIB - Barito Putera vs PSM Makassar - O Channel

20.45 WIB - Arema FC vs Persipura Jayapura - Indosiar

Sabtu, 29 Januari 2022

15.15 WIB - Bali United vs Borneo FC - Indosiar

18.15 WIB - Persebaya vs PSS Sleman - Indosiar

20.45 WIB - Persib vs Persikabo 1973 - Indosiar

Berikut klasemen sementara:

Persaingan memperebutkan gelar juara BRI LIga 1 musim ini masih akan sangat ketat. Pasalnya Bhayangkara FC saat ini hanya berjarak dua angka saja dari Arema FC yang berada di posisi kedua. Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan Bali United juga masih menguntit di posisi ketiga hingga kelima.