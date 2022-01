Siarkan MotoGP, Badminton BWF hingga Golf, MNC Vision Networks Gandeng SPOTV

INFO SPORT- Di awal tahun ini, keluarga Indonesia dipastikan dapat menyaksikan tayangan olahraga kelas dunia lengkap dalam semua pertandingan berkualitas HD, seperti MotoGP, BWF Major Events dan World Tour, World Superbike, Wimbledon Championship, US Open Tournament, The Open Championships Golf Tournament, The Senior Open, AIG Women’s Open, Formula E hingga V.League Japan Tournament.

PT MNC Vision Networks Tbk atau lebih dikenal dengan MVN yang meliputi unit bisnis MNC Vision, K-Vision, MNC Play, Vision+ TV, dan Vision+ merupakan satu-satunya grup TV berlangganan yang menyediakan TV berlangganan berbasis satelit, penyedia layanan internet super cepat 100 persen fiber optic yang menayangkan program-program berkualitas baik Nasional maupun Internasional kini resmi menggandeng SPOTV.

SPOTV merupakan anak perusahaan Eclat Media Group dari Korea Selatan. Sebagai anak perusahaannya di Asia Tenggara, Grup ini menjalankan jaringan olahraga Nomor Satu di Korea Selatan dengan menjalankan dua saluran olahraga regional: SPOTV dan SPOTV 2.

"Kami bangga dapat bekerja sama dengan MNC Group yang merupakan grup media terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Ini merupakan kerja sama pertama SPOTV di Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan konten olahraga berkualitas dan kami juga berharap dapat membangun fanbase olahraga baru melalui digitalisasi kami dalam wilayah ini,” ujar CEO SPOTV, Lee Choong Khay (CK).

Sementara itu, Ade Tjendra selaku CEO MNC Vision Networks mengatakan, melalui kerja sama dengan SPOTV, kini menghadirkan tayangan sports selain bola, yaitu MotoGP, Turnamen BWF dan tayangan olahraga besar lainnya.

"Bersama SPOTV, kami yakin kerja sama ini disambut positif oleh para penggemar tayangan olahraga berkelas dunia, khususnya 12 juta pelanggan kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Terlebih lagi bagi pelanggan TV Berbayar Satelit (Parabola), maka SPOTV hanya tersedia eksklusif bagi pelanggan MNC Vision dan K-Vision," kata Ade dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 14 Januari 2022.

Berdasarkan kalender resmi yang dikeluarkan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF), di 2022 ini akan ada total 26 turnamen dan kejuaraan yang akan diawali dengan HSBC BWF World Tour Super 500: Yonex Sunrise India Open Tournament yang digelar pada tanggal 14 Januari 2022 hingga 16 Januari 2022 di K.D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi–India. SPOTV juga akan menayangkan event Thomas & Uber Cup pada bulan Mei 2022 mendatang.

Menyadari tingginya minat penggemar olahraga di Indonesia untuk menyaksikan tayangan-tayangan olahraga berkualitas, sebagai bentuk apresiasi dari MNC Vision Networks, seluruh pelanggan MNC Vision, K-Vision dan MNC Play mendapatkan kesempatan menyaksikan tayangan ini secara gratis hingga 31 Januari 2022 sebagai kejutan awal tahun. Setelah itu, pelanggan dapat berlangganan Channel SPOTV HD dan SPOTV 2 HD dengan detail sebagai berikut:

Untuk MNC Vision, produk unggulan berupa VisionKU, paketnya sudah komplet berisi tayangan-tayangan untuk seluruh keluarga. Hanya dengan tambahan Rp39.000/Bulan para pelanggan sudah bisa menikmati tayangan olahraga kelas dunia dari SPOTV HD dan SPOTV 2 HD;

Untuk pelanggan K-Vision, dengan hanya Rp49.000 pelanggan dapat menikmati semua tayangan dari K-Vision sekaligus tayangan olahraga dari SPOTV HD dan SPOTV 2 HD; Bagi pelanggan MNC Play, untuk dapat menikmati seluruh tayangan olahraga dari SPOTV HD dan SPOTV 2 HD cukup berlangganan Rp39.000/Bulan.

Bagi pelanggan Vision+ TV dan Vision+, untuk dapat menikmati tayangan olahraga dari SPOTV HD dan SPOTV 2 HD dapat memilih berbagai macam pilihan berlangganan di antaranya: (1) Rp10.000 untuk 7 Hari; (2) Rp30.000 untuk 30 Hari; (3) Rp80.000 untuk 90 Hari; (4) Rp200.000 untuk 365 Hari.

Seluruh tayangan ini bisa disaksikan kapan pun dan di mana pun dari 5 perangkat sekaligus secara bersamaan termasuk PC, smartphone, tablet, dan televisi sebagai sebuah solusi yang tepat untuk menonton bersama keluarga atau para kerabat.

Caranya sangat mudah, cukup unduh dan aktifkan aplikasi Vision+ yang telah tersedia baik di Playstore maupun Appstore atau bisa langsung kunjungi www.visionplus.id dengan memasukkan nomor handphone yang telah terdaftar. (*)