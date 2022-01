Timnas Putri Filipina Torehkan Sejarah: Lolos ke Piala Dunia Putri 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Putri Filipina menorehkan sejarah. Mereka lolos ke semifinal Piala Asia Putri 2022 sekaligus merebut tiket putaran final Piala Dunia Putri 2023.

Pelatih tim Filipina, Alen Stajcic, menyebut keberhasilan itu sebagai "capaian sekali seumur hidup" dan akan menjadi inspirasi generasi mendatang di negara tersebut.

Filipina lolos dengan mengalahkan Taiwan lewat adu penalti dengan skor 4-3 (1-1) dalam perempat final Piala Asia Putri 2022 di Pune, India, Minggu.

Kemenangan itu bukan saja mengantarkan Filipina melangkah ke semifinal untuk bertemu Korea Selatan. Mereka juga memastikan mereka berhak mendapatkan satu tiket untuk tampil dalam Piala Dunia Putri 2023 di Australia dan Selandia Baru tahun depan.

Itu menjadi capaian bersejarah bagi sepak bola Filipina, mengingat mereka untuk pertama kalinya tampil di putaran final Piala Dunia baik di kategori putra maupun putri.

Stajcic yang baru dipercaya menukangi Filipina sejak November lalu, percaya bahwa raihan kali ini akan menghadirkan dampak positif bagi bibit-bibit muda sepak bola negara tersebut.

"Sungguh capaian luar biasa bagi tim ini, sebuah momen bersejarah bagi negara mereka dan tak seorang pun bisa merampasnya dari para pemain ini, sebuah standard baru telah ditetapkan," kata Stajcic seperti dikutip dari Reuters, Senin.

"Kini semua bocah, laki-laki maupun perempuan, di Filipina tahu bahwa mereka punya inspirasi untuk mencapai Piala Dunia mereka sendiri."

"Saya tahu tim ini sangat bangga atas satu sama lain, tetapi saya yakin mereka lebih bangga bahwa mereka telah memberikan inspirasi untuk generasi mendatang," ujarnya menambahkan.

