Klasemen BRI Liga 1 Pekan Ke-23: Ditahan Persija 1-1, Posisi Arema FC Terancam

TEMPO.CO, Jakarta - Posisi Arema FC di puncak klasemen terancam setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Persija Jakarta pada pekan ke-23 BRI Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu malam.

Pada laga itu, Arema FC kebobolan lebih dahulu oleh gol Marko Simic pada menit ke-40. Gol tendangan salto Carlos Fortes, pada menit ke-57, kemudian menyelamatkan tim itu dari kekalahan.

Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kekalahan Arema FC di Liga 1 musim ini. Terakhir kali skuad "Singo Edan" takluk pada lawannya terjadi pada 19 September 2021 kala mereka mengakui keunggulan PSS dengan skor 1-2.

Namun, hasil seri itu mengancam posisi Arema FC di puncak klasemen. Mereka mengemas 48 poin dari 23 laga, hanya unggul dua poin dari Bhayangkara FC yang malam ini dijadwalkan akan melawan Persib Bandung.

Adapun Persija Jakarta tertahan di peringkat keenam dengan 33 poin dari 23 pertandingan.

Hasil dan Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ke-23:

Sabtu, 5 Februari 2022

Madura United vs Persela Lamongan 1-1

Arema FC vs Persija Jakarta 1-1.

Ahad, 6 Februari 2022

15.15 WIB: Persik Kediri vs PSIS Semarang (Indosiar)

15.15 WIB: Persiraja Banda Aceh vs Persita Tangerang (Vidio)

18.15 WIB: Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura (Indosiar)

20.00 WIB: Barito Putera vs PSS Sleman (O Channel)

20.45 WIB: Persib Bandung vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Senin, 7 Februari 2022

15.15 WIB: Borneo FC vs Persikabo 1973 (O Channel)

20.30 WIB: Bali United vs PSM Makassar (Indosiar).

Catatan: Jadwal pertandingan dan siaran langsung dapat berubah sewaktu-waktu. Belakangan sejumlah laga mendadak ditunda karena Covid-19.

Klasemen BRI Liga 1

Baca Juga: Hadapi Persipura, 4 Pemain Persebaya Pulih dari Covid-19