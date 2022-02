Jadwal PLN Mobile Proliga 2022 Ahad 20 Februari: 3 Laga, Termasuk 1 Laga Tunda

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal PLN Mobile Proliga 2022 pada Ahad, 20 Februari 2022, akan kembali menghadirkan laga pekan keenam putaran kedua. Hari ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, yang sama-sama disiarkan O Channel.

Pada 14.00 WIB, tim putri Jakarta Elektrik PLN akan menghadapi Jakarta Pertamina Fastron.

Jakarta Elektrik akan berusaha mengejar kemenangan keduanya musim ini. Pada Jumat lalu, mereka baru dikalahkan Bandjung Bjb Tandamata. Kini, mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 4, sama dengan Gresik Petrokimia yang ada di bawahnya.

Tugas Jakarta Elektrik kali ini justru akan lebih berat. Jakarta Pertamina Fastron tak terkalahkan dalam lima laga yang dijalaninya.

Pada 16.00 WIB diliran tim putra yang berlaga. Juara bertahan Surabaya Bhayangkara Samator akan menghadapi Kudus Sukun Badak.

Samator akan berusaha bangkit setelah Jumat lalu dikalahkan Bogor LavAni 1-3. Kini tim juara bertahan itu menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 10, sama dengan BNI yang ada di atasnya.

Kudus Sukun Badak akan berusaha menjaga kebangkitan setelah mengalahkan Palembang Bank SumselBabel 3-2. Kini, tim debutan ini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 7.

Selain kedua laga tersebut, hari ini juga ada tambahan pertandingan lain pada 18.30 WIB. Tim putra Jakarta Pertamina Pertamax akan melawan Palembang Bank SumselBabel dalam laga tunda. Keduanya tak jadi berlaga pada pekan kelima lalu karena Covid-19.

Hasil dan Jadwal PLN Mobile Proliga 2022 pekan keenam putaran II:

Jumat, 18 Februari 2022

14.00 WIB - Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Elektrik PLN (Putri): 3-2 (25-22, 25-23, 1825-21-25, 15-10)

16.00 WIB - Surabaya Bhayangkara Samator vs Bogor LavAni (Putra) 1-3 (15-25, 26-28, 25-23, 25-27).

Sabtu, 19 Februari 2022

14.00 WIB - Kudus Sukun Badak vs Palembang Bank SumselBabel (Putra): 3-2 (17-25, 19-25, 25-19, 25-21, 15-12).

16.00 WIB - Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra): 1-3 (21-25, 25-18, 17-25, 22-25).

Minggu, 20 Februari 2022

14.00 WIB - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB - Surabaya Bhayangkara Samator vs Kudus Sukun Badak (Putra)

18.30 WIB - pertandingan tunda: Jakarta Pertamina Pertamax vs Palembang Bank SumselBabel (putra).

Klasemen PLN Mobile Proliga 2022

