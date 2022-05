Jadwal Piala Uber 2022, Susunan Pemain dan Head to Head Indonesia vs Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putri Indonesia akan kembali berlaga di ajang Piala Uber 2022. Menarget status sebagai juara grup A, Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam laga terakhir melawan Jepang yang menjadi tim unggulan pertama kejuaraan beregu putri ini.

Bertanding di Impact Arena, Bangkok, Rabu, 11 Mei 2022, pukul 09.00 WIB, tim pelatih melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain. Komang Ayu Cahya Dewi, yang menjadi pilihan utama di dua laga melawan Prancis dan Jerman, diistirahatkan.

Sebagai gantinya, Bilqis Prasista akan menjadi tunggal pertama Indonesia. Atlet berusia 19 tahun yang kini bertengger di peringkat 333 akan menghadapi laga berat melawan Akane Yamaguchi yang berada di ranking satu dunia.

Pada tunggal kedua, Tasya Farahnailah akan menghadapi kapten tim Jepang, Sayaka Takahashi. Berdasarkan ranking dunia, kedua atlet yang belum memiliki riwayat pertemuan tersebut terpaut sangat jauh. Tasya kini berada di peringkat 355, sedangkan Sayaka berada di ranking 13 dunia.

Pada tunggal ketiga, duel dua pemain muda akan tersaji. Siti Sarah Azzahra, atlet berusia 19 tahun asal klub PB Exist, akan menghadapi Riko Gunji. Keduanya juga belum pernah berduel. Siti Sarah adalah tunggal putri yang kini berada di peringkat 661 dunia, sedangkan Riko ada di ranking 127.

Pada nomor ganda, Indonesia juga menurunkan formasi yang berbeda. Melani Mamahit / Tryola Nadia, ranking 199 dunia, ditunjuk sebagai ganda pertama untuk menghadapi pasangan Jepang peringkat 7 dunia, Nami Matsuyama / Chiharu Shida.

Adapun Lanny Tria Mayasari, yang pada dua partai sebelumnya berpasangan dengan Nita Violina Marwah, akan turun bersama Jesita Putri Miantoro. Mereka akan menghadapi pasangan baru Jepang, Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto. Lanny / Jestia adalah pasangan peringkat 1475 dunia, sedangkan Yuki / Mayu berada di ranking 930.

Berikut susunan pemain tim putri Indonesia vs Jepang di Piala Uber 2022.

WS1. Bilqis Prasista vs Akane Yamaguchi

WD2. Melani Mamahit / Tryola Nadia vs Nami Matsuyama / Chiharu Shida

WS2. Tasya Farahnailah vs Sayaka Takahashi

WD2. Lanny Tria Mayasari / Jesita Putri Miantoro vs Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto

WS3. Siti Sarah Azzahra vs Riko Gunji

