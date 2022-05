Final Piala Thomas 2022 Ahad Hari Ini: Susunan Pemain Indonesia vs India

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putra Indonesia akan berlaga di final Piala Thomas (Thomas Cup) 2022 di Impact Arena Bangkok, Thailand, Ahad ini, 15 Mei 2022. Jonatan Christie dan kawan-kawan akan menghadapi India.

Duel kedua tim akan berlangsung mulai 13.00 WIB dengan disiarkan langsung MNCTV dan iNews TV.



Indonesia akan tampil sebagai juara bertahan. Mereka menjalani laga final ke-21 dan mengejar gelar juara yang ke-15.

India akan berusaha meretas sejarah. Mereka tampil di final untuk pertama kalinya sekaligus mengejar gelar Thomas Cup pertamanya.

Di babak semifinal, Indonesia menyingkirkan Jepang dengan skor 3-2. Sedangkan India mengalahkan Denmark dengan skor sama.

Kedua tim menurunkan formasi pemain terbaiknya dalam pertarungan ini. Indonesia mengandalkan susunan pemain sama seperti saat mengalahkan Cina dan Jepang di babak sebelumnya.

Tiga tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting (ranking 5), Jonatan Christie (8), dan Shesar Hiren Rhustavito (24) tetap jadi andalan. Di ganda putra, padangan dadakan Mohammad Ahsan (2)/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) tetap turun jadi ganda pertama dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (8) menjadi ganda kedua.

India tetap menurunkan tiga tunggal putra terbaiknya, Lakshya Sen (ranking 9), Kidambi Srikanth (11), Prannoy HS (23). Namun, di sektor ganda ada perubahan pada ganda kedua yang menemani Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (7).

Saat mengalahkan Denmark India menurunkan Krishna Prasad Garaga/Vishnuvardhan Goud Panjala (45) pada partai keempat. Namun, kali ini mereka memilih mengandalkan MR Arjun/Dhruv Kapila (38).

Susunan pemain final bulu tangkis Piala Thomas, Indonesia vs India:

1. Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Lakshya Sen.

2. Ganda putra: Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

3. Tunggal putra: Jonatan Christie vs Kidambi Srikanth.

4. Ganda putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs MR Arjun/Dhruv Kapila

5. Tunggal putra: Shesar Hiren Rhustavito vs Prannoy HS.

Sebelum final Piala Thomas, final Piala Uber sudah berlangsung sehari sebelumnya. Korea Selatan menjadi juara dengan mengalahkan Cina 3-2.

