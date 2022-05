Resep Kekompakan Christopher Rungkat dan Aldila Sutjiadi di SEA Games Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda campuran Christopher Rungkat dan Aldila Sutjiadi berbicara tentang resep mempertahankan kekompakan setelah meraih medali emas pada cabang olahraga tenis SEA Games 2021 Vietnam. Torehan itu mengulang prestasi keduanya pada edisi 2019 di Filipina.

Christo dan Aldila menjadi pasangan ganda tenis Indonesia sejak Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang. Keduanya berhasil meraih medali emas. Setahun berikutnya, mereka berhasil menyabet medali emas dalam pesta olahraga sesama negara Asia Tenggara di Filipina.

"Memang dari Asian Games kita performanya sudah bagus. Dila juga secara individual di double juga bagus dan saya juga masih aktif di tur. Itu merupakan suatu formula yang membuat kita konsisten result-nya sampai saat ini," kata Christo.

Aldila, bersama petenis Australia Astra Sharma, berhasil meraih gelar juara ganda Copa Colsanitas di Bogota, Colombia, pada April lalu. Gelar itu merupakan gelar WTA perdananya.

Setelah menjuarai WTA level 250 itu, petenis berusia 26 tahun tersebut awal bulan ini kembali mengemas gelar juara ganda turnamen ITF World Tennis Tour W100 di Charleston, Amerika Serikat.

Sama seperti Aldila, Christo tahun ini juga aktif mengejar perbaikan posisi pada peringkat dunia. Keduanya mengawali tahun dengan mengikuti Australian Open 2022. Christo, yang berpasangan dengan petenis Filipina, berhasil melewati babak pertama setelah mengalahkan Edouard Roger-Vasselin (Prancis)/Rohan Bopanna (India) di Melbourne Park.

Adapun langkah Aldila di Australian Open bersama Peangtarn Plipuech (Thailand) harus terhenti pada babak pertama.

Berhasil mengulang kemenangan di SEA Games Vietnam, Christo sama sekali tidak berpikir untuk gantung raket. Ia berharap terus dapat mendulang emas. "Mudah-mudahan sih kita bisa lanjut terus sampai empat sampai lima tahun ke depan. Hopefully more than that," ujar petenis berusia 32 tahun itu.

Sementara itu, Aldila menyampaikan terima kasih kepada Christo yang tetap mampu tampil dengan performa terbaiknya. "Aku berterima kasih kepada partnerku yang aku tahu badannya sudah enggak muda lagi tapi dia bisa cover aku dan all out di setiap match yang kita mainkan," kata Aldila.

"Emas ini buat Indonesia, buat keluarga aku yang sudah mendukung datang ke sini. Keluarga aku yang mendukung aku dari Amerika, yang pastinya aku sangat senang bisa mempersembahkan emas pertama dari cabang tenis, tidak mudah untuk mempertahankan emas, tapi kita berhasil bermain dengan baik dan all out selama pertandingan," ujar dia.

Medali emas Christo / Aldila menambah medali yang telah disumbangkan cabang olahraga tenis pada SEA Games Vietnam. Sebelumnya, cabang tenis juga meraih medali perak dan perunggu dari nomor beregu putra dan nomor beregu putri.

Baca juga : Pembuktian Eko Yuli Irawan Usai Raih Medali Emas SEA Games Vietnam