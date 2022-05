Penyebab Yeremia Rambitan Mendadak Menghilang dari Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis Indonesia, Yeremia Rambitan, menghilang dari media sosial. Semua akun media sosial miliknya, termasuk Instagram, Twitter, dan TikTok, tak lagi bisa ditemukan.

Apa yang terjadi? Hal itu tak lepas dari derasnya hujatan netizen akibat komentarnya yang dianggap melecehkan.

Nama pemain dengan nama lengkap Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan itu menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter pada Selasa, 24 Mei 2022. Nama 'Yere' masuk dalam daftar trending topic warganet Tanah Air dengan lebih dari 50 ribu tweets.

Setelah ditelusuri, sebagian besar isi cuitan dengan kata kunci 'Yere' tersebut berisikan kekecewaan netizen Indonesia dengan kelakuan sang atlet. Beberapa penggemar bulu tangkis Indonesia menyayangkan sikap Yeremia yang dianggap telah melakukan lelucon bernada seksual kepada salah satu volunteer wanita SEA Games 2021.

Dalam video yang diunggah kembali oleh akun @txtdaricloudy memperlihatkan pemain yang baru saja meraih medali perak ganda putra SEA Games 2021 itu melontarkan kata-kata tak senonoh yang sepertinya sengaja ditujukan untuk sang volunteer.

Yeremia yang pada saat itu sedang melakukan live streaming di akun Tiktok pribadinya. Rombongan tim bulu tangkis saat itu berpisah dengan para volunteer yang telah membantu mereka selama di Vietnam.

Yeremia Rambitan pun memberikan ucapan perpisahan, namun disela-sela itu secara mengejutkan ia berbicara kata tak pantas kepada volunteer Sambil bersenda gurau dengan pemain lainnya, Yeremia mengucapkan "I love you, I want f*** you." dalam video tersebut.

Sontak saja apa yang dilakukan Yeremia ini menyulut kecaman netizen. Ulah pemain lain yang malah ikut tertawa dalam video itu juga tak lepas dari sorotan.

Beberapa fanbase bulu tangkis Indonesia langsung ikut buka suara menanggapi situasi yang sedang ramai terjadi, seperti yang dilakukan akun @ZonaBulutangkis.

"Memang sangat tidak pantas kata-kata seperti itu terucap oleh seorang atlet yang notabene berjuang untuk nama bangsa. Yang bersangkutan patutnya lebih berhati-hati lagi. Ini bukan kali pertama ia berulah. Belum ada tanda2 ia mau meminta maaf juga atas perkataannya."

Netizen pemakai akun @moch*** memberikan kritik yang cukup keras. "Yere, tanpa lu sadari, lu udah ngerusak citra badminton Indonesia yang udah dibangun sampai berdarah-darah sama senior-seniormu. Get well soon."

Atas kejadian ini, warganet pun beramai-ramai meminta PP PBSI segera melakukan tindakan tegas kepada Yeremia. Pemain 22 tahun itu diharapkan untuk meminta maaf dan segera memperbaiki sikap dan tindakannya agar tak terulang lagi ke depannya.

Setelah kecaman membanjir, semua akun media sosial Yeremia Rambitan hilang tanpa bekas.

