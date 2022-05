Hasil Kualifikasi MotoGP Italia: Kejutan, 2 Pembalap Rookie Tampil Tercepat

TEMPO.CO, Jakarta - Kejutan terjadi dalam sesi kualifikasi MotoGP Italia di Sirkuit Mugello, Sabtu malam, 28 Mei 2022. Dua pembalap rookie tampil sebagai yang tercepat sehingga berhak atas posisi start pertama dan kedua.

Fabio Di Giannantonio tampil sebagai yang tercepat dalam sesi kualifiaksi itu. Pembalap Gresini Ducati itu mengungguli rider debutan lainnya, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati).

Two rookies in the top 2! @Marco12_B starts 2nd for tomorrow's #ItalianGP #MotoGP pic.twitter.com/zo07RTAO5H

Dominasi Ducati di MotoFP Italia 2022 kembali berlanjut pada sesi kualifikasi tersebut dengan merebut enam posisi teratas. Urutan start ketiga direbut Luca Marini (Mooney VR46 Ducati), disusul Johann Zarco (Pramac Ducati) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Pembalap juara bertahan sekaligus penghuni puncak klasemen, Fabio Quartararo, akan start dari posisi keenam. Enea Bastianini, pembalap Gresini Racing, yang juara di seri sebelumnya menempati posisi ke-10.

Marc Marquez harus memulai dari kualifikasi pertama. Ia sempat terjatuh dan motornya mengeluarkan api. Pembalap Repsol Honda itu mendarat dengan bahu dan kepalanya, tapi tak mengalami cedera. Ia akhirnya menempati posisi ke-12 dalam kualifikasi itu.

RED FLAG after this highside for @marcmarquez93

Thankfully the 8-times champion was quickly back onto his feet but the session is stopped for a cleanup operation #MotoGP | #ItalianGP pic.twitter.com/Qehewmtai8