Peringkat Tenis Putri Dunia: Iga Swiatek Tetap Nomor Satu, Gauff Naik Pesat

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Polandia Iga Swiatek memperpanjang keunggulannya di puncak peringkat dunia tenis putri WTA. Ia tetap menempati posisi pertama dalam daftar yang dirilis, Senin.

Posisinya tak tergoyahkan menyusul kemenangan French Open di Paris atas petenis Amerika Coco Gauff, akhir pekan lalu. Sedangkan Gauff naik 10 tingkat ke posisi 13.

Iga Swiatek, 21 tahun, menduduki peringkat satu dunia setelah petenis Australia Ashleigh Barty pensiun pada awal April.

Setelah mengklaim kemenangannya yang ke-35 berturut-turut di Roland Garros, dia kini memiliki lebih dari 4.300 poin di depan peringkat kedua petenis Estonia, Anett Kontaveit, yang baru saja menduduki posisi tersebut.

Kontaveit naik tiga peringkat meskipun dia tersingkir pada babak pertama di Paris, diuntungkan oleh kekalahan awal pemegang gelar French Open Barbora Krejcikova.

Petenis Ceko itu membayar kekalahan babak pertamanya dari remaja Prancis Diane Parry dengan jatuh di belakang 12 petenis lainnya ke posisi ke-14.

Sementara itu, Coco Gauff naik 10 peringkat ke posisi 13. Petenis Amerika lainnya Jessica Pegula, yang kalah di perempat final dari Swiatek, naik tiga tempat ke 10 besar.

Semifinalis French Open Darya Kasatkina dari Rusia dan Martina Trevisan dari Italia masing-masing naik ke urutan ke-12 dan ke-27.

Daftar peringkat dunai tenis putri WTA per 6 Juni 2022:

1. Iga Swiatek (Polandia) 8631 poin

2. Anett Kontaveit (Estonia) 4326 (naik 3 posisi)

3. Paula Badosa (Spanyol) 4245 (+1)

4. Ons Jabeur (Tunisia) 4150 (+2)

5. Maria Sakkari (Yunani) 4016 (-2)

6. Aryna Sabalenka (Belarus) 3966 (+1)

7. Karolína Plíšková (Ceko) 3678 (+1)

8. Jessica Pegula (AS) 3255 (+3)

9. Danielle Collins (AS) 3255

10. Garbiñe Muguruza (Spanyol) 3060

11. Emma Raducanu (Inggris) 2975 (+1)

12. Darya Kasatkina (Rusia) 2765 (+8)

13. Coco Gauff (AS) 2756 (+10)

14. Barbora Krejcíková (Ceko) 2642 (-12)

15. Leylah Fernandez (Canada) 2605 (+3)

16. Jelena Ostapenko (Latvia) 2596 (-3)

17. Belinda Bencic (Swiss) 2585 (-3)

18. Angelique Kerber (Jerman) 2474 (-1)

19. Victoria Azarenka (Belarus) 2330 (-4)

20. Simona Halep (Rumania) 2196 (-1)

...

27. Martina Trevisan (Italia) 1748 (+32).

