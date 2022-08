Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022: Zachariah / Bela ke Babak 32 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda campuran Indonesia, Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela berhasil menang atas wakil Denmark, Mikkel Mikkelsen / Rikke Soby di babak 64 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022. Zach / Bela menang dalam pertarungan ketat tiga gim.

Bermain di Gimnasium Metropolitan Tokyo, Jepang pada Selasa, 23 Agustus 2022, Zach / Bela menang 21-17, 16-21, dan 22-20 atas Mikkel / Soby. Pertarungan sengit terjadi sejak gim pertama. Bahkan pada gim penentuan sempat tertinggal namun berhasil membalikkan keadaan dan menang. Zach / Bela pun berhak lolos ke babak 32 besar.

Zach / Bela mengawali laga dengan kurang bagus karena mereka tertinggal 1-5 dari pasangan Denmark. Berlahan pasangan Indonesia mulai mengejar sehingga berhasil menyamakan kedudukan 8-8. Namun Wakil Denmark unggul tipis di interval pertama dengan 11-10.

Zach / Bela kemudian berhasil menyamakan kedudukan 14-14 usai interval pertama. Bahkan berbalik unggul 17-15 sebelum mengakhiri gim pertama dengan 21-17.

Di gim kedua, Zach / Bela berhasil unggul terlebih dahulu 6-3. Kemudian disamakan oleh Mikkel / Soby 6-6. Pasangan Denmark ini pun kemudian unggul 11-7 di interval kedua. Mereka akhirnya menutup gim kedua dengan 21-16.

Pada gim penentuan, perolehan poin semakin ketat 6-6. Pasangan Denmark unggul 11-9 di interval ketiga. Tak ingin menyerah Zach / Bela pun mengejar poin menjadi 15-16, bahkan kemudian menyamakan kedudukan 20-20. Akhirnya Zach / Bela pun menang 22-20 di game ketiga ini.

Hasil Pertandingan BWF World Championships 2022:

- Putri Kusuma Wardani vs Soniia Cheah: 19-21 dan 18-21

- Zachariah Josianho Sumanti / Hediana Julimarbela vs Mikkel Mikkelsen / Rikke Soby: 21-17, 16-21 dan 22-20

Jadwal Babak 64 besar

Lapangan 1

• Partai ketujuh: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis).

Lapangan 1

• Partai kedelapan: Jonatan Christie (7) vs Kai Schaffer (Jerman)

• Partai ke-11: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs ChangTak Ching/Ng Wing Yun (Hong Kong/16)

Partai ke-12: Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang/1)

Lapangan 3

• Partai ke-11: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lee Yang/Yang Chin Tung (Taiwan)

Lapangan 4

• Partai ketujuh: Anthony Sinisuka Ginting (6) vs Georges Julien Paul (Mauritius)

