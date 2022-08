Hasil Japan Open 2022: Apriyani / Fadia Melaju ke Babak Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Apriyani / Fadia) berhasil memastikan tiket ke babak kedua turnamen bulu tangkis Japan Open 2022. Mereka berhasil mengalahkan wakil dari Kanada, Catherine Choi / Josephine Wu dalam pertandingan dua game langsung.

Bermain di Maruzen Intec Arena, Osaka, Jepang, Selasa, 30 Agustus 2022, Apriyani / Fadia menang 21-15 dan 21-15 dalam waktu 30 menit. Ini merupakan kali pertama mereka bertemu dalam sebuah turnamen.

Kedua pasangan saling kejar-mengejar poin pada awal game pertama. Apriyani / Fadia unggul 3-2. Pasangan dari Kanada tersebut berhasil menyamakan kedudukan 4-4. Namun, pasangan Indonesia tersebut kemudian menjauh dengan perolehan poin 8-4.

Apriyani / Fadia kemudian berhasil unggul 11-7 di interval pertama. Juara SEA Games 2022 itu semakin menjauh setelah interval dengan 16-9. Di game pertama, Apriyani / Fadia unggul 21-15 dalam waktu 15 menit.

Pada game kedua, Apriyani / Fadia langsung unggul cepat 4-1. Choi / Wu tak ingin menyerah begitu saja dan berhasil menyamakan kedudukan 7-7. Tapi lagi-lagi Apriyani / Fadia berhasil unggul 11-8 di interval kedua.

Permainan semakin menarik setelah interval kedua. Pasangan Kanada sempat mengejar poin dengan 13-15. Sebelum kemudian Apriyani / Fadia menang dengan skor 21-15 pada game kedua.

Apriyani / Fadia kembali berpasangan setelah di Kejuaraan Dunia 2022 mereka tidak bermain. Fadia berpasangan dengan Ribka Sugiarto di Kejuaraan Dunia 2022 yang berlangsung di Jepang, akhir pekan lalu.

Hasil babak 32 besar Japan Open 2022.

Siti Fadia Silva Ramadhanti/Apriyani Rahayu vs Catherine Choi/Josephine Wu: 21-15 dan 21-15

Jadwal Japan Open 2022, Selasa, 30 Agustus.

Lapangan 2

• Partai kelima: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia).

Lapangan 4

• Partai 3: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia).

Lapangan belum ditentukan

• Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia).

• Gregoria Mariska Tunjung vs Yvonne Li (Jerman).

