Hasil US Open 2022: Rafael Nadal Lewati Hadangan Fabio Fognini, Carlos Alcaraz Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Rafael Nadal berhasil keluar dari tekanan saat mengalahkan petenis Italia Fabio Fognini di putaran kedua US Open 2022. Sempat mengawali pertandingan dengan buruk, ia berhasil membalikkan keadaan untuk menang dengan skor 2-6 6-4 6-2 6-1 di Flushing Meadows, New York, Amerika Serikat, Jumat WIB, 2 September 2022.

Fognini, secara mengejutkan, mampu mendominasi satu set dan memimpin 4-2 saat Nadal berjuang untuk menemukan ritme permainannya. Momentum berubah menguntungkan Nadal di set ketiga ketika melakukan pukulan forehand untuk mematahkan serangan Fognini dan memimpin 4-2.

Dia mematahkan servis Fognini yang mulai mengendur untuk merebut set ketiga. Saat memimpin 3-0 di set keempat, raketnya memantul dari lapangan dan mengenai pangkal hidungnya. Ia mendapatkan penanganan medis. Juara Grand Slam 22 kali itu sempat berbaring untuk menghentikan pendarahan.

"Selama lebih dari satu setengah jam saya tidak bertanding, itu adalah salah satu start terburuk saya. Ketika ini terjadi, semoga tidak terlalu sering, Anda harus tetap positif dan bersabar. Pertandingan masih panjang," kata Nadal dikutip dari Reuters.

Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, Nadal mengatakan hantaman dari raketnya sempat membuatnya pusing dan kesakitan. “Awalnya saya pikir hidung saya patah karena shock di awal. Sangat menyakitkan."

Dengan kemenangan itu, Nadal membalas kekalahannya dari Fognini di AS Terbuka 2015. Saat itu, Fognini bangkit dari ketertinggalan dua set. Di babak ketiga, Nadal akan menghadapi Richard Gasquet, yang mengalahkan petenis Serbia Miomir Kecmanovic 6-2 6-4 4-6 6-4.

Petenis Spanyol, Rafael Nadal berjabat tangan dengan lawannya, petenis Italia Fabio Fognini dalam turnamen US Open di Flushing Meadows, New York, AS, 1 September 2022. REUTERS/Mike Segar

Carlos Alcaraz melaju

Petenis remaja asal Spanyol Carlos Alcaraz berjuang keras menyelamatkan 13 dari 14 break point untuk mencapai babak 32 besar US Open. Ia berhasil mengandaskan perlawanan petenis Argentina Federico Coria dengan kemenangan 6-2 6-1 7-5.

Keberhasilan tersebut adalah kemenangan ke-46 petenis berusia 19 tahun itu. "Saya bermain sangat baik, saya melakukannya," kata Alcaraz seperti disiarkan AFP. "Saya senang memiliki kemenangan terbanyak tahun ini, tetapi saya berharap untuk tetap menjadi pemain yang sama dan orang yang sama." Di babak ketiga US Open 2022, ia akan menghadapi petenis AS Jenson Brooksby.

