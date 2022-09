Jadwal Bola Malam Ini Sabtu 17 September: Liga Inggris, Liga 1, Liga 2, Liga Italia, Liga Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola malam ini, Sabtu, 17 September, hingga Minggu dinihari akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga 1, Liga 2, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Banyak laga menarik akan tersaji, termasuk Wolves vs Manchester City, Tottenham vs Leicester, Barcelona vs Elche, dan Augsburg vs Bayern Munchen .

Inilah jadwal lengkapnya:

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris memasuki pekan kedelapan. Malam ini ada tiga laga yang akan berlangsung, live di Vidio:

18:30 Wolves vs Manchester City

21:00 Newcastle United vs Bournemouth

23:30 Tottenham vs Leicester (SCTV).

Liga 1

Jadwal BRI Liga 1 sudah memasuki pekan kesepuluh. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, semuanya disiarkan langsung oleh Indoisar. Simak di bawah ini:

16.00 Persik Kediri vs Arema FC (Indosiar)

20.30 Persija Jakarta vs Madura United (Indosiar)

Liga 2

Jadwal Liga 2 pekan keempat hari ini akan menampilkan tiga laga:

14:15 Sulut United vs Persiba Balikpapan

15:15 Persekat vs Nusantara

18:30 Persela Lamongan vs Gresik United.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia sudah memasuki pekan ketujuh. Hari ini ada tiga pertandingan yang akan hadir (live Bein Sport dan Vidio):

20:00 WIB Bologna vs Empoli

20:00 WIB Spezia vs Sampdoria

01:45 WIB Torino vs Sassuolo.

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan keenam. Malam ini antara lain ada aksi Barcelona yang melawan Elche. Inilah jadwal selengkapnya (live Bein Sport):

19:00 WIB Real Mallorca vs Almeria

21:15 WIB Barcelona vs Elche

23:30 WIB Valencia vs Celta Vigo

02:00 WIB Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman malam ini akan menampilkan rangkaian laga pekan ketujuh. Inilah rangkaian laga malam ini, yang disiarkan Mola TV:

20:30 Augsburg vs Bayern Munchen

20:30 Bayer Leverkusen vs Werder Bremen

20:30 Dortmund vs Schalke

20:30 VfB Stuttgart vs Eintracht Frankfurt

23:30 Borussia. Monchengladbach vs RB Leipzig.

Liga Prancis

Jadwal bola malam ini juga akan menampilkan Liga Prancis yang suah memasuki pekan kedelapan. simak selengkapnya:

2:00 Montpellier vs Strasbourg

2:00 Lille vs Toulouse.

