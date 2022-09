Hasil dan Klasemen Liga 2 Pekan Ke-6: Persipura Jayapura vs Putra Delta Sidoarjo 1-1, Sulut United Menang

Hasil dan Klasemen Liga 2 Pekan Ke-6: PSMS Medan vs Semen Padang 1-0, Persiraja dan Perserang Menang

Hasil Liga 2 pekan keenam: Perserang Serang vs PSDS Deli Serdang 2-1, PSMS Medan vs Semen Padang 1-0, Persiraja Banda Aceh vs PSPS Riau 2-1.