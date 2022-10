Hasil Piala Asia Futsal 2022: Iran Kalahkan Vietnam 8-1, Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Futsal Iran lolos ke semifinal Piala Asia Futsal 2022. Mereka membuka peluang mempertahankan gelar juara dengan mengalahkan Vietnam 8-1 dalam pertandingan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City, Selasa, 4 Oktober 2022.

Seperti yang diprediksi pelatih Iran, Vahid Shamsaee, Vietnam mengadopsi pendekatan defensif dalam laga itu. Kiper Vietnam, Ho Van Y, awalnya tampil mengesankan dan membendung serangan beruntun dari Salar Aghapour, Hossein Tayebi, Saeid Ahmad Abbasi, dan Mohammadhossein Bazyar.

Namun, ia akhirnya keawalan. Ia kebobolan pada menit ketujuh lewat gol Hossein Tayebi, memanfaatkan tendangan sudut Moslem Oladghobad. Tayebi total memborong tiga gol dalam laga ini.

Gol-gol Iran lainnya diceploskan Salar Aghapour, Alireza Rafiei Pour, Moslem Oladghobad, Mohammadhossein Bazyar, Saeid Ahmad Abbasi. Vietnam meraih satu gol lewat Pham Duc Hoa.

Iran masih menanti lawan di semifinal. Thailand dan Tajikistan masih akan berhadapan malam ini untuk memperebutkan tiket semifinal.

Laga perempat final malam ini juga akan menampilkan Timnas Futsal Indonesia vs Jepang. Pemenangnya akan bertemu pemenang laga Uzbekistan vs Kuwait.

Hail dan Jadwal perempat final Piala Asia Futsal 2022:



Selasa, 4 Oktober 2022

Iran vs Vietnam 8-1

18:00 Jepang vs Indonesia

21:00 Thailand vs Tajikistan.

Rabu, 5 Oktober 2022

00:00 Uzbekistan vs Kuwait.

Jadwal semifinal Piala Asia Futsal 2022 akan berlangsung 6 Oktober. Sedangkan perebutan gelar juara dan posisi ketiga pada 8 Oktober 2022.

Fakta Penting:

Timnas Futsal Indonesia pernah tampil di Piala Asia Futsal edisi 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, dan 2014. Dalam semua kesempatan itu, mereka selalu kandas di babak penyisihan grup.

Baca Juga: Prediksi Timnas Futsal Indonesia vs Jepang