Rekap Hasil Piala Asia Futsal 2022: Indonesia Kalah, Thailand Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Futsal Indonesia terhenti di babak perempat final Piala Asia Futsal 2022. Mereka gagal menorehkan sejarah lebih jauh setelah ditaklukkan Jepang dengan skor 2-3 di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait, Selasa.

Meski tak beranjak dari fase delapan besar, Indonesia tetap mencatatkan sejarah sebab itu menjadi kali pertama skuad futsal "Garuda" berada di perempat final Piala Asia.

Indonesia sejatinya tampil bagus pada pertandingan kontra Jepang. Anak-anak asuh pelatih Mohammad Hashemzadeh bahkan unggul terlebih dahulu pada awal babak kedua melalui kaki "pivot" Samuel Eko (21').

Tertinggal satu gol, Jepang meningkatkan intensitas serangan dan melesakkan dua gol 10 menit kemudian via Sora Kanzawa dan Soma Mizutani.

Indonesia berusaha menyamakan kedudukan, tetapi Jepang menjauhkan jarak menjadi 3-1 setelah kiper Higor Peres (39') memasukkan bola ke gawang Indonesia.

Higor memaksimalkan kelengahan Indonesia dalam menerapkan strategi "power play".

Tujuh detik menjelang laga usai, Indonesia memperkecil skor menjadi 2-3 berkat sumbangan Dewa Rizki Amanda.

Indonesia sempat pula melesakkan gol di ujung laga, untuk membuat laga sama kuat 3-3, tetapi wasit menyatakannya tidak sah lantaran bel akhir pertandingan sudah berbunyi sebelum bola masuk ke gawang.

Bagi Jepang, kemenangan 3-2 atas Indonesia semakin membuka lebar peluang mereka untuk merebut kembali trofi juara Piala Asia, mengulangi prestasi pada tahun 2006, 2012 dan 2014.

Thailand Lolos

Thailand menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke semifinal kejuaraan futsal ini. Mereka melaju setelah mengalahkan Tajikistan 3-1. Meeka selanjutnya akan menghadapi Iran. Laga semifinal lainnya akan mempertemukan Jepang dan Uzbekistan.

Hasil Perempat Final Piala Asia Futsal 2022:

Iran vs Vietnam 8-1

Jepang vs Indonesia 3-2

Thailand vs Tajikistan 3-2

Uzbekistan vs Kuwait 3-0.

Jadwal semifinal Piala Asia Futsal 2022, Kamis, 5 Oktober 2022:

Jepang vs Uzbekistan

Thailand vs Iran.

Jadwal final dan perebutan posisi ketiga Piala Asia Futsal 2022 akan berlangsung 8 Oktober 2022.

