Jadwal French Open 2022 Rabu 26 Oktober: 7 Wakil Berlaga, Termasuk Minions dan Fajar / Rian

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal turnamen bulu tangkis French Open 2022 yang berlangsung di Paris, Prancis, memasuki hari kedua. Pada Rabu ini, 26 Oktober 2022, ada tujuh wakil Indonesia yang akan berlaga di babak pertama.

Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang baru mendulang gelar BWF Super 750 perdana di Denmark Open pekan lalu juga akan mewarnai perjuangan Skuad Merah Putih hari ini.

Pasangan unggulan kelima akan bersua M.R. Arjun/Dhruv Kapila asal India. Duo Indonesia punya catatan dominasi yang belum terpatahkan dalam tiga pertemuannya dengan ganda putra peringkat ke-19 itu.

Selain Fajar/Rian, ganda putra peringkat tiga Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon juga akan tampil dengan menghadapi Lu Ching Yao/Yang Po Han asal Taiwan.

Sama seperti Fajar/Rian, pasangan berjuluk Minions itu juga punya catatan keunggulan 3-0 atas Lu/Yang.

Namun, pertemuan terakhir Minions kontra Lu/Yang terjadi pada Hong Kong Open 2019, sehingga diprediksi akan terjadi persaingan ketat mengingat Lu/Yang sedang tampil dalam kondisi terbaik dan sudah mendulang banyak pengalaman.

Sementara dari nomor ganda campuran, pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan menghadapi Kim Won Ho/Jeong Na Eun pada babak awal turnamen kategori BWF Super 750 itu.

Dalam pertemuan perdana tersebut, Rinov/Pitha punya peluang menang mudah dan melaju ke babak 16 besar berdasarkan catatan peringkat lawan yang jauh lebih rendah yaitu menempati posisi ke-53, sedangkan pasangan Indonesia berada pada peringkat 16.

Jadwal wakil Indonesia di babak 32 besar French Open 2022 hari ini (mulai pukul 15.00 WIB):

Tunggal putra

1. Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia (Malaysia)

2. Anthony Sinisuka Ginting vs Sameer Verma (India).

Ganda putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs M.R. Arjun/Dhruv Kapila (India)

2. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan)

3. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong (Malaysia).

Ganda campuran

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan)

2. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie (Malaysia).

Sehari sebelumnya sudah ada empat wakil Indonesia yang lolos ke babak kedua French Open 2022. Mereka adalah Jonatan Christie, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Selain itu ada empat waki lain yang langsung kandas. Mereka adalah Chico Aura Dwi Wardoyo, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Gregoria Mariska Tunjung.

