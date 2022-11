Australian Open 2022: Ribka / Lanny Sebut Sudah Kenal Karakter Lawan di Babak II

Berikut hasil pertandingan babak pertama Australian Open 2022, Rabu:

Tunggal putri

1. Putri Kusuma Wardani vs Soniia Cheah (Malaysia) - 21-19, 21-15 (menang)

2. Gregoria Mariska Tunjung vs Sydney Tjonadi (Australia) - 21-4, 21-6 (menang)

Tunggal putra

1. Christian Adinata vs Ephraim Stephen Sam (Australia) -- 21-4, 21-7 (menang)

2. Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Lu Chia Hung (Taiwan) -- 14-21, 12-21 (menang)

3. Tommy Sugiarto vs Lu Guang Zu (Cina) --18-21, 17-21 (kalah)

4. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Li Shi Feng (Cina) -- 14-21, 21-17, 21-8 (kalah)

5. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka (Jepang) -- 11-21, 8-21 (kalah)

Ganda putra

1. Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani vs Chang Ko Chi/Po Li Wei (Taiwan) -- 21-18, 22-20 (menang)

Ganda putri

1. Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Louisa Ma/Victoria Na (Australia) -- 21-10, 21-11 (menang)

