Top Skor Piala Dunia 2022 hingga Hari Kedua: Enner Valencia, Bukayo Saka, dan Mehdi Taremi Sama Tajam

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan berebut posisi top skor Piala Dunia 2022 sudah berlangsung ketat ketika baru dua grup yang menyelesaikan matchday pertama. Ada tiga pemain yang sudah mengoleksi dua gol.

Enner Valencia tampil menawan pada laga pembuka pesta sepak bola ini. Ia memborong dua gol saat Ekuador mengalahkan tuan rumah Qatar, Minggu malam, 22 November. Satu gol dia juga dianulir karena offside.

Pada Senin malam, 21 November, dua pemain juga sama-sama memborong dua gol. Bukayo Saka tampil cemerlang saat membantu Inggris mengalahkan Iran 6-2. Di kubu Iran, Mehdi Taremi memborong kedua gol timnya, salah satunya dari titik penalti.

Selain tiga pemain tersebut, ada delapan pemain lain yang sudah mencetak satu gol pada matchday pertama di Grup A dan B, termasuk pemain remaja Jude Billingham.

Top Skor Piala Dunia 2022

2 gol:

Enner Valencia (Ekuador)

Bukayo Saka (Inggris)

Mehdi Taremi (Iran).

1 gol:

Jude Bellingham (Inggris)

Jack Grealish (Inggris)

Marcus Rasford (Inggris)

Raheem Sterling (Inggris)

Cody Gakpo (Belanda)

Davy Klaassen (Belanda)

Timotius Weah (AS)

Gareth Bale (Wales).

Pesaing Lain Malam Ini

Persaingan untuk menjadi top skor Piala Dunia 2022 akan berlangsung laga pada Selasa malam ini, 22 November. Ada empat laga yang akan berlangsung, yakni Argentina vs Arab Saudi, Denmark vs Tunisia, Meksiko vs Polandia, dan Prancis vs Australia.

Dalam rangkaian laga Piala Dunia 2022 malam nanti ada sejumlah nama yang digadang-gadang merupakan calon peraih sepatu emas, termasuk Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Prancis), dan Robert Lewandowski (Polandia).

