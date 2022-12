Harry Kane Berambisi Cetak Gol di Babak 16 Besar Piala Dunia 2022, Saat Inggris vs Senegal

TEMPO.CO, Jakarta - Harry Kane siap melakoni pertandingan timnas Inggris vs Senegal di babak 16 besar Piala Dunia 2022, Senin dinihari WIB, 5 Desember. Penyerang Tottenham Hotspur ini berharap bisa mencetak gol untuk The Three Lions.

Harry Kane yang telah mengoleksi 51 gol untuk negaranya dan hanya terpaut dua gol di bawah Wayne Rooney sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris, belum membuat gol di Qatar. Dia sempat dilanda kecemasan setelah mengalami cedera di pergelangan kaki saat tampil di laga pembuka Piala Dunia Qatar, tetapi kini kondisinya fit.

Inggris mengawali kampanyenya di Piala Dunia kali ini dengan mengesankan. Mereka mampu menggulung Iran dengan skor 6-2. Namun, di laga berikutnya, mereka gagal mendapatkan tiga poin setelah ditahan imbang 0-0 oleh Amerika Serikat.

The Three Lions memastikan lolos ke babak gugur setelah mengalahkan Wales 3-0 di laga terakhir fase grup. Hasil itu membuat Inggris keluar sebagai juara Grup B dan bertemu Senegal yang jadi runner up A.

“Saya berusaha memastikan bahwa secara fisik dan mental, saya berada dalam kondisi terbaik menuju babak gugur ini. Setelah melalui jadwal padat di Liga Premier, saya siap untuk bermain,” kata Kane.

Pemain Inggris berusia 29 tahun ini tak bisa memberikan garansi soal cetak gol. “Waktu yang bisa menjawabnya. Semoga besok saya bisa bermain bagus dan mendapatkan performa baik di babak gugur ini,” ujarnya.

“Sebagai seorang striker, saya pastinya ingin mencetak gol. Ini (menghadapi Senegal) akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi semoga besok saya bisa mencetak gol."

“Saya akan terus berusaha. Jika ada peluang gol, itu tanda yang bagus. Artinya hal itu bisa memberikan kami peluang yang lebih baik untuk memenangkan pertandingan,” kata dia.

Penyerang Tottenham ini menambahkan: “Kami telah melakukan bagian pertama dengan baik, dan itu membuat kami berada dalam beberapa hal yang positif yang perlu kami tingkatkan lagi."

“Secara keseluruhan, saya senang dengan posisi saat ini. Berada di puncak dalam pertandingan babak gugur ini adalah hal yang paling penting. Karena itulah saya mencoba untuk mencetak gol,” ucapnya.

Meski Kane belum mencetak gol, Inggris menjadi salah satu dari dua tim yang paling banyak mencetak gol di babak penyisihan grup, selain Spanyol, dengan sembilan gol. Tiga gol di antaranya disumbang oleh Marcus Rashford. Selain itu, Phil Foden, Raheem Sterling dan Bukayo Saka, juga mencetak gol.

Sementara, Kane tercatat ikut andil dengan menciptakan dua assist. Jika dibandingkan dengan penampilannya di Piala Dunia empat tahun lalu di Rusia, terjadi penurunan.

Ketika tampil di Piala Dunia Rusia, pemain Inggris itu mengemas sembilan gol yang membuat dia menjadi pencetak gol terbanyak dan berhak meraih Sepatu Emas.

Walaupun begitu, Gareth Southgate, tidak merisaukan catatan sang kapten. Menurut dia, keberadaan penyerang Tottenham itu membuat lawan-lawan fokus mengawalnya sehingga para pemain lainnya bisa bergerak lebih longgar dan mampu membuat gol.

Menghadapi Senegal di babak 16 besar, timnas Inggris difavoritkan untuk memenangkan laga itu dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2022.

MIRROR | ESPN | DESY ALHAMDIANA PUTRI

Baca Juga: Prediksi Inggris vs Senegal di 16 Besar Piala Dunia 2022, Singa Teranga Dibayangi Catatan Buruk