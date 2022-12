Menjelang Berlaga di BWF World Tour Finals 2022, Fajar/Rian Raih Penghargaan Most Improved Player of The Year

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mendapatkan penghargaan Most Improved Player of The Year dari BWF. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan saat acara Gala Dinner menjelang turnamen BWF World Tour Finals 2022 di Thailand, Senin, 5 Desember 2022.

Fajar/Rian berhasil mengungguli nominasi-nominasi lain seperti Jeong Na Kim/Kim Hye Jeong (Korea) dan Prannoy H.S. (India). Pasangan ini bersyukur meraih penghargaan tersebut.

"Alhamdulillah bersyukur atas penghargaan ini. Saya sangat terharu karena tidak mudah perjuangannya tapi kita bisa bangkit dan memenangkan ini. Tidak menyangka bisa menang karena nominasi-nominasi lain juga tampil luar biasa tahun ini," kata Fajar dalam rilis PBSI.

"Semoga dengan penghargaan ini kita bisa lebih baik, lebih konsisten ke depannya. Ini juga menjadi suntikan motivasi untuk tampil World Tour Finals," ujar Rian menambahkan.

Fajar/Rian tampil menjanjikan sepanjang 2022 ini. Mereka berhasil menembus delapan final di turnamen seri World Tour. Empat di antaranya menjadi juara, yakni di Swiss Open, Indonesia Masters, Malaysia Masters dan Denmark Open.

Dalam Gala Dinner tersebut juga digelar pengundian babak peyisihan Grup BWF World Tour Finals 2022. Fajar/Rian berada di Grup A bersama, Ong Yew Sin/Teo EE Yi (Malaysia), Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) dan Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan).

Baca Juga: BWF World Tour Finals 2022: Fajar / Rian Favorit, The Daddies Fokus Lolos Fase Grup

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan di Denmark Open. FOTO/Dok.PBSI

Indonesia memiliki tujuh wakil yang tampil di BWF World Tour Final 2022. Di nomor ganda putra, selain Fajar/Rian, ada pasangan veteran, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Di tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

Berikutnya, di tunggal putri, Indonesia diwakili Gregoria Mariska Tunjung. Kemudian, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti di ganda putri dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di ganda campuran.

Bagi Fajar/Rian, tampil di BWF World Tour Finals tahun ini adalah kali pertama. Dalam debutnya, pasangan Indonesia yang menjadi unggulan teratas ini berharap bisa meraih gelar juara.

"Tidak menyangka bisa main World Tour Finals pertama kali langsung unggulan pertama. Juga masuk nominasi Most Improved Players 2022. Semoga kita bisa memenangkan penghargaan tersebut," kata Rian.

Fajar menekankan bahwa perjuangan yang mereka lalui selama tahun ini tidaklah mudah. Di dua turnamen awal, mereka bermain tidak bagus. "Tapi alhamdulillah di akhir tahun kita bisa ada di sini," ujarnya.

"Hanya kita tidak mau memikirkan hal itu, sekarang bagaimana kita fokus untuk kasih gelar untuk Indonesia jadi kita mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, semoga kita bisa menutup turnamen di pengujung tahun 2022 ini dengan manis," kata dia.

Berikut daftar pemenang penghargaaan BWF tahun 2022

Most Improved Player of The Year

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)

Male Player of The Year

Viktor Axelsen (Denmark)

Female Player of The Year

Akane Yamaguchi (Jepang)

Pair of The Year

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Cina)

Eddy Choong Most Promising Player

Kodai Naraoka (Jepang)

Male ParaBadminton Player of The Year

Daiki Kajiawara (Jepang)

Female ParaBadminton Player of The Year

Manisha Ramadass (India)

ParaBadminton Pair of The Year

Thomas Wandschneider/Rick Cornell Hellman (Jerman)

Baca Juga: Hasil Undian BWF World Tour Finals 2022: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Satu Grup