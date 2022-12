Thomas Doll Sebut Aneh Kompetisi Liga 1 Berbarengan dengan Piala AFF 2022

Sebelumnya, pemerintah melalui Kapolri telah memberikan izin untuk melanjutkan kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 yang baru berjalan sebanyak 11 pekan. Kompetisi tertinggi di Indonesia ini sempat dihentikan sekitar dua bulan. Pemberhentian dilakukan karena adanya Tragedi Kanjuruhan usai laga Arema FC vs Persebaya yang menewaskan 135 orang.

Dampak dari pemanggilan tiga pemain tersebut, Persija dipastikan tidak akan memainkan mereka dalam lanjutan Liga 1 musim 2022-2023 melawan Borneo FC. Laga Persija Jakarta vs Borneo FC akan berlangsung pada Selasa, 6 Desember 2022 pukul 18.30 di Stadion Sultan Agung.

Jadwal Persis Solo vs Rans Nusantara FC akan hadir pada pekan ke-12 Liga 1, Selasa, 6 Desember 2022. Simak prediksinya.

Prediksi Liga 1 Persis Solo vs Rans Nusantara FC: 2 Tim Promosi Berlomba Tinggalkan Papan Bawah

Jadwal Liga 1 pada Selasa, 6 Desember 2022, akan menampilkan pertandingan Persebaya Surabaya vs Barito Putera. Simak prediksinya.

Jadwal dan Prediksi Persebaya Surabaya vs Barito Putera di Liga 1 Hari Ini

Jadwal liga 1 pada Selasa, 6 Desember 2022, akan menampilkan pertandingan Persija Jakarta vs Borneo FC. Simak head-to-head dan prediksinya.

Prediksi Persija Jakarta vs Borneo FC di Liga 1 Pekan Ke-12 Selasa Hari Ini

Jadwal Liga 1 Selasa 6 Desember 2022: Persebaya vs Barito Putera, Persija vs Borneo, Persis vs Rans

Jadwal Liga 1 Selasa 6 Desember 2022: Persebaya vs Barito Putera, Persija vs Borneo, Persis vs Rans

Jadwal Liga 1 pada Selasa, 6 Desember 2022, akan menampilkan 3 laga pekan ke-12: Persebaya vs Barito Putera, Persija vs Borneo, Persis vs Rans.

Baca Selengkapnya