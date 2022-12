BWF World Tour Finals 2022: Persiapan Rinov / Pitha Sempat Terganggu Cedera

vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Perancis) Belum pernah bertemu sebelumnya

vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (4/Malaysia) Rekor pertemuan: 0-3 Pertemuan terakhir: Babak 16 besar Singapore Open 2022 (Rinov/Pitha kalah 21-10, 18-21, 10-21)

vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (1/China) Rekor pertemuan: 0-1 Pertemuan terakhir: Babak final Malaysia Masters 2022 (Rinov/Pitha kalah 17-21, 12-21)

Dari hasil undian yang dilakukan, Senin, 5 Desember 2022, Rinov/Rivaldy berada di Grup A. Mereka tergabung dengan Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China), Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (Malaysia) dan Thom Gicquel/Delphine Delrue (Perancis) di grup A. "Hasil undian di grup A cukup bagus ya. Di luar Zheng/Huang, kekuatannya masih merata," kata Amon.

Menjelang Berlaga di BWF World Tour Finals 2022, Fajar/Rian Raih Penghargaan Most Improved Player of The Year

Fajar/Rian yang meraih empat gelar tahun ini akan menjalani debutnya di BWF World Tour Finals 2022 sebagai unggulan teratas.

